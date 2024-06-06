Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2024 — хто став продюсером

Переможниця конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

В Україні стартував Національний відбір на "Дитяче Євробачення 2024". Музичною продюсеркою цьогоріч вдруге стала українська співачка Світлана Тарабарова.

Про це йдеться офіційній сторінці Євробачення в Україні.

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Стартував Національний відбір на Дитяче Євробачення-2024

"Суспільне" оголосило, що музичним продюсером Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 вдруге стане відома українська співачка Світлана Тарабарова.

"Маємо нагоду в цьому році знайти справді унікальні таланти, які після конкурсу, попри результати, понесуть із собою в доросле життя неймовірний досвід. Досвід, яким радо поділиться наша dream team. Досвід і пісні, в які ми вкладемо всю душу", — зазначила співачка.

Сцена пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Цього року відбір на конкурс став простішим. Учасникам не обов'язково мати авторську пісню і буде достатньо зробити кавер на популярну пісню іноземних чи українських виконавців.

Взяти участь у Нацвідборі мають можливість школярі віком від 9 до 14 років, а також гурти (не більше 6 осіб у складі колективу.

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