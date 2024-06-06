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Стало відомо, хто стане музичним продюсером Нацвідбору на Дитячому Євробаченні-2024

6 червня 2024 12:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2024 — хто став продюсером
Переможниця конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В Україні стартував Національний відбір на "Дитяче Євробачення 2024". Музичною продюсеркою цьогоріч  вдруге стала українська співачка Світлана Тарабарова.

Про це йдеться офіційній сторінці Євробачення в Україні.

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Стартував Національний відбір на Дитяче Євробачення-2024

"Суспільне" оголосило, що музичним продюсером Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 вдруге стане відома українська співачка Світлана Тарабарова.

"Маємо нагоду в цьому році знайти справді унікальні таланти, які після конкурсу, попри результати, понесуть із собою в доросле життя неймовірний досвід. Досвід, яким радо поділиться наша dream team. Досвід і пісні, в які ми вкладемо всю душу", — зазначила співачка.

Стало відомо, хто стане музичним продюсером Нацвідбору на Дитячому Євробаченні-2024 - фото 1
Сцена пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Цього року відбір на конкурс став простішим. Учасникам не обов'язково мати авторську пісню і буде достатньо зробити кавер на популярну пісню іноземних чи українських виконавців. 

Взяти участь у Нацвідборі мають можливість школярі віком від 9 до 14 років, а також гурти (не більше 6 осіб у складі колективу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які пісні "Євробачення-2024" найчастіше прослуховували в травні на Spotify. Також ми розповідали, як Alyona Alyona зустріли на київському залізничному вокзалі після "Євробачення".

школярі
творчість
діти
Україна
пісні
Євробачення-2024
конкурс
Світлана Тарабарова

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