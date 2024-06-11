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Протезированный офицер спецназа снялся в клипе известной певицы

11 июня 2024 06:26
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Певица SWOIIA пригласила на съемки клипа офицера спецназа, которому ампутировали ноги
Певица SWOIIA и защитник Украины Александр Михов. Фото: Instagram/swoiia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне певица SWOIIA, ранее выступавшая под псевдонимом Ассоль, презентовала клип на песню "Пташка". Одним из актеров стал военный Александр Михов.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях артистки.

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Этот клип стал особенным для артистки, ведь съемки проходили в самых известных местах Киева: на стеклянном мосту, Владимирской горке, Андреевском спуске, а также в поезде, курсирующем по маршруту "Киев-Донецк". Режиссером клипа выступил земляк певицы из Донецкой области, Антон Пожидаев.

"Мы все сейчас стали как птички, вынужденные летать из города в город, ища новую жизнь и создавая новые дома", — прокомментировала премьеру артистка.

В клипе снялся военный Александр Михов протезированный офицер спецназа. Свою военную службу он начал в 16 лет. Уже в 2018-м стал бойцом спецподразделения НГУ "Омега", где мечтал служить еще с детства. С началом полномасштабной войны боец на позывной "Рагнар" был командиром боевой группы.

Вместе с побратимами выполнял одни из самых сложных задач по разным направлениям фронта. В частности, на "первой линии" оккупантов и глубоко в тылу врага. На одной из этих задач Михов получил тяжелое ранение и, как следствие, ампутацию ноги.

"Это моя первая съемка именно в клипе. Получив эту роль, был очень доволен и поражен. Это круто, что люди находят возможности рассказать обществу, насколько важны отношения и взаимодействия с военными. В процессе съемки чувствовал себя очень хорошо, энергично и положительно, потому что этот клип о семье, о военных, о ценностях", — рассказал защитник Украины.

Александр отметил он давно знаком с творчеством Екатерины (настоящее имя певицы), обожает ее песни, голос.

Напомним, ранее мы рассказывали, что победивший в шоу "Голос країни-11" певец Сергей Лазановский презентовал композицию "День народження". Также мы писали, кто стал музыкальным продюсером Нацотбора на "Детском Евровидении-2024".

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