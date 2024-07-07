Алла Пугачова більше не може жити в Ізраїлі після чуток про розлучення з Максимом Галкіним — деталі

Російська співачка Алла Пугачова. Фото: instagram/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова вирішила переїхати з дітьми з Ізраїлю в іншу європейську країну. Це рішення було ухвалене після чуток про її розлучення з шоуменом та гумористом Максим Галкіним.

Про це пишуть росЗМІ.

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Російські медіа пишуть, що Алла Пугачова вирішила переїхати з Лімасолі. Втім, влітку там неймовірна спека, яку важко переносить 75-річна зірка. Тому вона з двома дітьми переїде до Латвії. Вже орендували будинок та найняли охорону.

"Алла буде в Юрмалі через кілька днів, після вихідних. Там для неї вже підготували житло — прибралися в орендованому будинку. І головне — у будинку тепер буде не тільки відеоспостереження, а й охорона", — пишуть джерела.

Алла Пугачова переїжджає до Латвії, а Максим Галкін доєднається пізніше. Фото: instagram/maxgalkinru

Зірка з дітьми вже незабаром буде в Юрмалі, однак Максим Галкін приїде до них пізніше.

Повідомляється, що примадонна з сином та донькою переїде до Юрмали найближчими днями. Натомість Галкін приєднається до родини пізніше.

"У Лімасолі зараз +30 у тіні. А в Юрмалі — +20 на сонці. Тому Пугачова на найспекотніший період літа вибирає багато років поспіль комфортний клімат Латвії. Тут у неї друзі, зокрема, Лайма Вайкуле, тут їй здають із великою знижкою будинок. Але головна причина переїзду — як усі сердечники й гіпертоніки, Алла Пугачова погано переносить спеку", — додали у медіа.

Алла Пугачова з донькою. Фото: instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова переживають кризу у стосунках. Також ми розповідали, як зіркова пара ставиться до українців та чому покинули рідну Росію.