Алла Пугачева больше не может жить в Израиле после слухов о разводе с Максимом Галкиным.

Пугачева переезжает из Израиля на фоне слухов о разводе с Галкиным
Российская певица Алла Пугачева решила переехать с детьми из Израиля в другую европейскую страну. Это решение было принято после слухов о ее разводе с шоуменом и юмористом Максимом Галкиным.
Об этом пишут росСМИ.
Алла Пугачева переезжает из Израиля
Российские медиа пишут, что Алла Пугачева решила переехать из Лимассоли. Впрочем, летом там невероятная жара, которую тяжело переносит 75-летняя звезда. Потому она с двумя детьми переедет в Латвию. Уже арендовали дом и сняли охрану.
"Алла будет в Юрмале через несколько дней, после выходных. Там для нее уже подготовили жилье — убрались в съемном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана", — пишут источники.
Звезда с детьми уже скоро будет в Юрмале, однако Максим Галкин приедет к ним позже.
Сообщается, что примадонна с сыном и дочерью переедет в Юрмалу в ближайшие дни. Галкин присоединится к семье позже.
"У Лимассоли сейчас +30 в тени. А в Юрмале — +20 на солнце. Поэтому Пугачева на самый жаркий период лета выбирает много лет комфортный климат Латвии. Здесь у нее друзья, в частности, Лайма Вайкуле, здесь ей сдают с большой скидкой дом. Но главная причина переезда — как все сердечники и гипертоники, Алла Пугачева плохо переносит жару", — добавили в СМИ.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева переживают кризис в отношениях. Также мы рассказывали, как звездная пара относится к украинцам и почему покинула родную Россию.
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