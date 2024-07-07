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Пугачева переезжает из Израиля на фоне слухов о разводе с Галкиным

7 июля 2024 09:04
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Алла Пугачева больше не может жить в Израиле после слухов о разводе с Максимом Галкиным.
Российская певица Алла Пугачева. Фото: instagram/maxgalkinru
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Российская певица Алла Пугачева решила переехать с детьми из Израиля в другую европейскую страну. Это решение было принято после слухов о ее разводе с шоуменом и юмористом Максимом Галкиным.

Об этом пишут росСМИ.

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Алла Пугачева переезжает из Израиля

Российские медиа пишут, что Алла Пугачева решила переехать из Лимассоли. Впрочем, летом там невероятная жара, которую тяжело переносит 75-летняя звезда. Потому она с двумя детьми переедет в Латвию. Уже арендовали дом и сняли охрану.

"Алла будет в Юрмале через несколько дней, после выходных. Там для нее уже подготовили жилье — убрались в съемном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана", — пишут источники.

Алла Пугачева переезжает в Латвию, а Максим Галкин присоединится позже. Фото: instagram/maxgalkinru
Алла Пугачева переезжает в Латвию, а Максим Галкин присоединится позже. Фото: instagram/maxgalkinru

Звезда с детьми уже скоро будет в Юрмале, однако Максим Галкин приедет к ним позже.

Сообщается, что примадонна с сыном и дочерью переедет в Юрмалу в ближайшие дни. Галкин присоединится к семье позже.

"У Лимассоли сейчас +30 в тени. А в Юрмале — +20 на солнце. Поэтому Пугачева на самый жаркий период лета выбирает много лет комфортный климат Латвии. Здесь у нее друзья, в частности, Лайма Вайкуле, здесь ей сдают с большой скидкой дом. Но главная причина переезда — как все сердечники и гипертоники, Алла Пугачева плохо переносит жару", — добавили в СМИ.

Алла Пугачева с дочерью. Фото: instagram/maxgalkinru
Алла Пугачева с дочерью. Фото: instagram/maxgalkinru

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева переживают кризис в отношениях. Также мы рассказывали, как звездная пара относится к украинцам и почему покинула родную Россию.

Израиль брак Латвия Алла Пугачева Максим Галкин жара российские звезды

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