Співак Філіп Кіркоров вивіз своїх дітей з Росії — причини

Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Відомий путініст Філіп Кіркоров вивіз своїх дітей з Росії, хоча публічно підтримує владу. Втім, після скандалу з "голою вечіркою" артист отримав чимало погроз.

Про це пишуть росЗМІ.

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Батько російського співака Філіпа Кіркорова Бедрос зізнався, що його онуки більше не живуть у Росії. 12-річна Алла-Вікторія та 11-річний Мартін проживають за кордоном.

Російський співак Філіп Кіркоров з дітьми. Фото: росЗМІ

Артист відправив своїх нащадків на навчання. Через це його батько дуже сумує за онуками та сподівається бачити їх частіше, коли вони виростуть. За його словами, син Філіпа дуже схожий на батька, такий же добрий. А от донька співака дуже настирлива дівчина, завжди має свою думку і рідко погоджується з іншими.

Бедрос Кіркоров з онуками. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, податкова заблокувала рахунки Філіпа Кіркорова після його публічного оголення на вечірці. Також комік Максим Галкін висміяв артиста та його подругу по сцені Лоліту через участь у вечірці Насті Івлєєвої.