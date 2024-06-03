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Путинист Филипп Киркоров забрал детей из России

3 июня 2024 18:14
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певец Филипп Киркоров вывез своих детей из России.
Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Известный путинист Филипп Киркоров вывез своих детей из России, хотя публично поддерживает власть. Впрочем, после скандала с "голой вечеринкой" артист получил немало угроз.

Об этом пишут росСМИ.

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Отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос признался, что его внуки больше не живут в России. 12-летняя Алла-Виктория и 11-летний Мартин проживают за границей.

Российский певец Филипп Киркоров с детьми. Фото: росСМИ
Российский певец Филипп Киркоров с детьми. Фото: росСМИ

Артист отправил своих отпрысков на учебу. Поэтому его отец очень скучает по внукам и надеется видеть их чаще, когда они вырастут. По его словам, сын Филиппа очень похож на отца, такой же добрый. А вот дочь певца очень назойливая девушка, всегда имеет свое мнение и редко соглашается с другими.

Бедрос Киркоров с внуками. Фото: росСМИ
Бедрос Киркоров с внуками. Фото: росСМИ

Напомним, налоговая заблокировала счета Филиппа Киркорова после его публичного обнажения на вечеринке. Также комик Максим Галкин высмеял артиста и его подругу по сцене Лолиту из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой.

певец
Россия
пропаганда
российские звезды
Филипп Киркоров
война
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