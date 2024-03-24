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Путініст Шаман записав пісню про теракт у "Крокусі"

24 березня 2024 22:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Путініст Шаман записав пісню про теракт у "Крокусі"
Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Російський співак Шаман, який активно підтримує президента РФ Володимира Путіна, записав пісню про теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол". Росіяни звинуватили його у "хайпожорстві".

Кліп виклали на YouTube.

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Російський співак Ярослав Дронов, який виступає під псевдо Шаман, записав пісню про теракт біля Москви. У концертний зал "Крокус Сіті Хол" увірвались озброєнні люди і почали розстрілювати відвідувачів, загинуло ймовірно до 200 людей. Відповідальність за терористичні дії на себе взяла організація ІДІЛ.

Пропутініський Шаман створив на основі цієї трагедії дуже емоційний і пафосний трек "Реквием 22.03.2024". У кліпі артист корчиться, вигинається, ледве не плаче і максимально страждає. Втім, не правдоподібно.

Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ
Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ

Всі його спроби передати нещастя росіян більш схожі на невдалу театральну постановку, в яку повірили росіяни. Більшість з них в захваті.

"Ми сумуємо за загиблими і молимося за здоров'я тих, хто вижив. Те, що сталося, неможливо зрозуміти, прийняти, усвідомити. Так боляче, що немає сил навіть кричати. Боляче всім нам. Боляче всій країні", — написав путініст.

Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ
Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ

Водночас деякі росіяни шоковані поведінкою артиста — вони назвали його лицеміром і "хайпожером". Також їх цікавить, як Шаман так швидко наисав текст пісні, музику, записав і ще й зняв кліп. Є відчуття, що реліз готувався ще завдовго до трагедії.

Нагадаємо, зрадниця-співачка Таїсія Повалій подякувала окупантам за напад на Україну. Також ми розповідали, що в концертному залі, де відбувся теракт, мала б заспівати путіністка Ані Лорак.

теракт
володимир путін
Москва
путіністи
російські зірки

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