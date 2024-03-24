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Путинист Шаман записал песню о теракте в "Крокусе"

24 марта 2024 22:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Путинист Шаман записал песню о теракте в "Крокусе"
Российский певец Шаман. Фото: росСМИ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Российский певец Шаман, активно поддерживающий президента РФ Владимира Путина, записал песню о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Россияне обвинили его в "хайпе".

Клип выложили на YouTube.

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Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдо Шаман, записал песню о теракте возле Москвы. В концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей, погибли предположительно до 200 человек. Ответственность за террористические действия взяла на себя организация ИГИЛ.

Пропутиниский Шаман создал на основе этой трагедии очень эмоциональный и пафосный трек "Реквием 22.03.2024". В клипе артист корчится, изгибается, чуть не плачет и максимально страдает. Впрочем, не правдоподобно.

Российский певец Шаман. Фото: росСМИ
Российский певец Шаман. Фото: росСМИ

Все его попытки передать несчастья россиян более похожи на неудачную театральную постановку, в которую поверили россияне. Большинство из них в восторге.

"Мы скучаем по погибшим и молимся за здоровье выживших. Происшедшее невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране", — написал путинист.

Российский певец Шаман. Фото: росСМИ
Российский певец Шаман. Фото: росСМИ

В то же время, некоторые россияне шокированы поведением артиста — они назвали его лицемером и "хайпожером". Также их интересует, как Шаман так быстро насытал текст песни, музыку, записал и снял клип. Есть чувство, что релиз готовился еще задолго до трагедии.

Напомним, предательница-певица Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за нападение на Украину. Также мы рассказывали, что в концертном зале, где произошел теракт, должна спеть путинистка Ани Лорак.

теракт
владимир путин
Москва
путинисты
российские звезды

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