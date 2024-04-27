Телеведуча Сніжана Єгорова засудила свою доньку Стасю Ровінську за проукраїнську позицію

Українська телеведуча-зрадниця Сніжана Єгорова та її донька Стася Ровінська. Фото: instagram.com/sia_rovinska

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка вважає, що все не так "однозначно", пожалілась на доньку. Вона істерикою відреагувала на її проукраїнські погляди.

Зірка виклала відео у TikTok.

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Українська телеведуча Сніжана Єгорова вже давно обрала бік росіян і вкотре висловила свою підтримку президенту РФ Володимиру Путіну. Вона сидить у Туреччині, втім переконана, що краще знає, яка ситуація в Україні.

Телеведуча-зрадниця Сніжана Єгорова. Фото: скріншот

Цього разу під її гарячу руку потрапила старша донька Стася Ровінська, яка нині з родиною проживає в США. Дівчина від початку повномасштабного вторгнення чітко обрала свою проукраїнську позицію. На думку її матері-зрадниці, це неправильно.

"У мене в сім'ї теж є деяка особливість під назвою "моя старша дочка". У неї трапилася біда, тобто в неї там у мозку все змішалося. Коло спілкування у неї специфічне. Вона там мене засудила за мою позицію, за те, що я не кричу: "Боже, орки, що ви зробили з нашою улюбленою країночкою?" Просто вона життя не знає, правди боїться й узагалі надто довго народжувала одного за одним трьох дітей", — заявила Сніжана.

Українська телеведуча-зрадниця Сніжана Єгорова та її донька Стася Ровінська. Фото: instagram.com/sia_rovinska

Окрім особистих образ щодо народження дітей доньки та її громадянської позиції, колишня українська телеведуча осудила через інтерв'ю. Стася Ровінська нещодавно розповіла про те. як її родичі пережили окупацію на Херсонщині.

Єгорова ж в істериці висміяла свою доньку і почала промову з радянськими наративи — про малу батьківщину та чудове життя в Криму.

"Я родом з Нової Каховки. Коли почалися всі ці події, громадянська війна пройшлася цими степами. Левова частка моїх братів і сестер поїхали жити до Криму. Їм дали сертифікати, на які вони змогли купити нерухомість у Криму. Одна з моїх сестер купила собі квартиру під Санкт-Петербургом. Її чоловік, мій брат, залишився вдома. Я з ним розмовляла. Він каже: "Живемо, не хочу, щоб дім розграбували. Проте я радий, що так відбулося, бо моя дружина зараз з дітьми і вони отримують безкоштовну освіту, дітей годують, як в наші добрі радянські часи, говорять рідною мовою", — в істериці розповіла путіністка.

Нагадаємо, українська акторка Анна Кошмал розповіла, що вона думає про своїх колег-путіністів зі "Сватів". Також продюсер-зрадник Юрій Бардаш зізнався, що зробив з українським паспортом після отримання російського.