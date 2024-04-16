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Зрадник Бардаш зізнався, чи залишив український паспорт після того, як отримав громадянство РФ

16 квітня 2024 22:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юрій Бардаш розповів про долю свого українського паспорту — деталі
Продюсер-зрадник Юрій Бардаш. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Продюсер-зрадник Юрій Бардаш після того, як отримав російське громадянство, розповів про долю свого українського паспорту. Хоча путініст притримується методички Кремля, від українського громадянства поки не збирається відмовлятися.

Про це повідомляє телеграм-канал "За кадром".

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Бардаш розповів, що збирається робити з українським паспортом

Отримавши російське громадянство, Бардаш чітко притримується методички пропагандистів та розповідає про те, що в Україні живуть нацисти і лише їм потрібен паспорт та національна символіка. Він додав цинічну заяву, що жителі нашої країни завжди страждали від українізації.

"Про який український паспорт може йти мова? Ми стільки від цієї українізації пережили – люди, які жили весь цей час в Україні і продовжують там жити ще. У заручниках, щоправда, але тим не менш. Український паспорт, можливо, дорогий людям, які малюють собі тризуби, татуювання б'ють", — заявив він.

Юрий Бардаш с российским паспортом
Продюсер-зрадник Юрій Бардаш. Фото: скриншот Telegram

Зрадник також розповів, що збирається робити із українським паспортом. Бардаш по методичці Кремля заспівав про "велікодєржавіє", та заявив, що йому вже не потрібна ні Україна, ні українське громадянство, однак поки відмовлятися від документа не став.

"Я не плюю в історію, тому він у мене просто лежить. Викинути чи спалити його у всіх на очах — не бачу в цьому ніякого сенсу. Цей український паспорт такий же непотрібний, як і Україна. Я перебуваю в Росії і бачу, що таке рух держави вгору та вперед щодо розвитку", — пояснив путініст. 

Нагадаємо, путінінст Григорій Лепс "розпустив руки" на концерті та втрапив у гучний скандал. А також чоловік російської інфо-циганки Бліновської пішов вбивати українців.

Україна
російські паспорти
Юрій Бардаш
паспорти
пропаганда
путіністи
зрада
російські зірки

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