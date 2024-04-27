Телеведущая Снежана Егорова осудила свою дочь Стасю Ровинскую за проукраинскую позицию

Путинистка Снежана Егорова осудила свою дочь за проукраинскую позицию
Украинская телеведущая Снежана Егорова, считающая, что все не так "однозначно", пожаловалась на дочь. Она истерикой отреагировала на ее проукраинские взгляды.
Звезда выложила видео в TikTok.
Снежана Егорова публично оскорбила свою дочь из-за ее любви к Украине
Украинская телеведущая Снежана Егорова уже давно избрала сторону россиян и еще раз выразила свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Она сидит в Турции, впрочем, убеждена, что лучше знает, какая ситуация в Украине.
На этот раз под ее горячую руку попала старшая дочь Стася Ровинская, ныне проживающая в США с семьей. Девушка с самого начала полномасштабного вторжения четко избрала свою проукраинскую позицию. По мнению ее матери, это неправильно.
"У меня в семье тоже есть некоторая особенность под названием "моя старшая дочь". У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгу все смешалось. Круг общения у нее специфический. Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: "Боже, орки, что вы сделали с нашей любимой страницей?" Просто она жизни не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала друг за другом троих детей", — заявила Снежана.
Кроме личных оскорблений о рождении детей дочери и ее гражданской позиции, бывшая украинская телеведущая осудила из-за интервью. Стася Ровинская недавно рассказала о том, как ее родственники пережили оккупацию в Херсонской области.
Егорова же в истерике высмеяла свою дочь и начала речь с советскими нарративами — о малой родине и прекрасной жизни в Крыму.
"Я родом из Новой Каховки. Когда начались все эти события, гражданская война прошлась этими степями. Львиная доля моих братьев и сестер уехали жить в Крым. Им дали сертификаты, на которые они смогли купить недвижимость в Крыму. Одна из моих сестер купила себе квартиру под Санкт-Петербургом. Ее муж, мой брат, остался дома. Однако я рад, что так произошло, потому что моя жена сейчас с детьми и они получают бесплатное образование, детей кормят, как в наши добрые советские времена, говорят на родном языке", — в истерике рассказала путинистка.
Напомним, украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что она думает о своих коллегах-путинистах из "Сватов". Также продюсер-изменник Юрий Бардаш признался, что сделал с украинским паспортом после получения российского.
Читайте Новини.LIVE!