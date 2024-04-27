Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путинистка Снежана Егорова осудила свою дочь за проукраинскую позицию arrow

Путинистка Снежана Егорова осудила свою дочь за проукраинскую позицию

27 апреля 2024 23:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Телеведущая Снежана Егорова осудила свою дочь Стасю Ровинскую за проукраинскую позицию
Украинская телеведущая-предательница Снежана Егорова и ее дочь Стася Ровинская. Фото: instagram.com/sia_rovinska
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская телеведущая Снежана Егорова, считающая, что все не так "однозначно", пожаловалась на дочь. Она истерикой отреагировала на ее проукраинские взгляды.

Звезда выложила видео в TikTok.

Читайте также:

Снежана Егорова публично оскорбила свою дочь из-за ее любви к Украине

Украинская телеведущая Снежана Егорова уже давно избрала сторону россиян и еще раз выразила свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Она сидит в Турции, впрочем, убеждена, что лучше знает, какая ситуация в Украине.

Снежана Егорова
Телеведущая-предательница Снежана Егорова. Фото: скриншот

На этот раз под ее горячую руку попала старшая дочь Стася Ровинская, ныне проживающая в США с семьей. Девушка с самого начала полномасштабного вторжения четко избрала свою проукраинскую позицию. По мнению ее матери, это неправильно.

"У меня в семье тоже есть некоторая особенность под названием "моя старшая дочь". У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгу все смешалось. Круг общения у нее специфический. Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: "Боже, орки, что вы сделали с нашей любимой страницей?" Просто она жизни не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала друг за другом троих детей", — заявила Снежана.

Украинская телеведущая-предательница Снежана Егорова и ее дочь Стася Ровинская. Фото: instagram.com/sia_rovinska
Украинская телеведущая-предательница Снежана Егорова и ее дочь Стася Ровинская. Фото: instagram.com/sia_rovinska

Кроме личных оскорблений о рождении детей дочери и ее гражданской позиции, бывшая украинская телеведущая осудила из-за интервью. Стася Ровинская недавно рассказала о том, как ее родственники пережили оккупацию в Херсонской области.

Егорова же в истерике высмеяла свою дочь и начала речь с советскими нарративами — о малой родине и прекрасной жизни в Крыму.

"Я родом из Новой Каховки. Когда начались все эти события, гражданская война прошлась этими степями. Львиная доля моих братьев и сестер уехали жить в Крым. Им дали сертификаты, на которые они смогли купить недвижимость в Крыму. Одна из моих сестер купила себе квартиру под Санкт-Петербургом. Ее муж, мой брат, остался дома. Однако я рад, что так произошло, потому что моя жена сейчас с детьми и они получают бесплатное образование, детей кормят, как в наши добрые советские времена, говорят на родном языке", — в истерике рассказала путинистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sia Rovinska (@sia_rovinska)

Напомним, украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что она думает о своих коллегах-путинистах из "Сватов". Также продюсер-изменник Юрий Бардаш признался, что сделал с украинским паспортом после получения российского.

война
скандал
Снежана Егорова
телевидение
путинисты
украинские звезды
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри