Телеведущая Снежана Егорова осудила свою дочь Стасю Ровинскую за проукраинскую позицию

Украинская телеведущая-предательница Снежана Егорова и ее дочь Стася Ровинская. Фото: instagram.com/sia_rovinska

Украинская телеведущая Снежана Егорова, считающая, что все не так "однозначно", пожаловалась на дочь. Она истерикой отреагировала на ее проукраинские взгляды.

Звезда выложила видео в TikTok.

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Украинская телеведущая Снежана Егорова уже давно избрала сторону россиян и еще раз выразила свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Она сидит в Турции, впрочем, убеждена, что лучше знает, какая ситуация в Украине.

Телеведущая-предательница Снежана Егорова. Фото: скриншот

На этот раз под ее горячую руку попала старшая дочь Стася Ровинская, ныне проживающая в США с семьей. Девушка с самого начала полномасштабного вторжения четко избрала свою проукраинскую позицию. По мнению ее матери, это неправильно.

"У меня в семье тоже есть некоторая особенность под названием "моя старшая дочь". У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгу все смешалось. Круг общения у нее специфический. Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: "Боже, орки, что вы сделали с нашей любимой страницей?" Просто она жизни не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала друг за другом троих детей", — заявила Снежана.

Украинская телеведущая-предательница Снежана Егорова и ее дочь Стася Ровинская. Фото: instagram.com/sia_rovinska

Кроме личных оскорблений о рождении детей дочери и ее гражданской позиции, бывшая украинская телеведущая осудила из-за интервью. Стася Ровинская недавно рассказала о том, как ее родственники пережили оккупацию в Херсонской области.

Егорова же в истерике высмеяла свою дочь и начала речь с советскими нарративами — о малой родине и прекрасной жизни в Крыму.

"Я родом из Новой Каховки. Когда начались все эти события, гражданская война прошлась этими степями. Львиная доля моих братьев и сестер уехали жить в Крым. Им дали сертификаты, на которые они смогли купить недвижимость в Крыму. Одна из моих сестер купила себе квартиру под Санкт-Петербургом. Ее муж, мой брат, остался дома. Однако я рад, что так произошло, потому что моя жена сейчас с детьми и они получают бесплатное образование, детей кормят, как в наши добрые советские времена, говорят на родном языке", — в истерике рассказала путинистка.

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