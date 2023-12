Раян Гослінг випустив різдвяну версію хіта з фільму "Барбі"

Актор Раян Гослінг в ролі Кена. Фото: Google

Цього літа в прокат вийшов суперхіт "Барбі", який став найкасовішою стрічкою 2023 року. Роль Кена зіграв голлівудський актор Раян Гослінг, який також виконав однойменну пісню про свого персонажа. А тепер кінозірка презентував різдвяну версію композиції.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Atlantic Records.

Різдвяний Раян Гослінг

43-річний актор та музичний продюсер альбому саундтреків до фільму "Барбі" Марк Ронсон випустили святковий мініальбом Ken the EP, до якого увійшли три нові версії пісень. А саме: акустична In My Feelings Acoustic, танцювальна Purple Disco Machine Cover та різдвяна I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie). На останню творча команда відзняла кліп.

Якщо порівнювати з оригіналом, то в оновленій різдвяній версії більше барабанів і виразно чути бек-вокал. Наприкінці пісні Раян вітає Барбі, яку в фільмі заграла австралійська акторка Марго Роббі, з Різдвом.

Пісня I'm Just Ken, що стала емоційною кульмінацією для персонажа Гослінга, принесла актору перше потрапляння в найголовніший чарт США — Billboard Hot 100. Трек звучить, коли герой Гослінга готується до протистояння з іншою групою Кенів.

