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Раян Гослінг випустив різдвяну версію хіта з фільму "Барбі"

21 грудня 2023 09:27
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Стас Кожушко
Редактор
Раян Гослінг випустив різдвяну версію хіта з фільму "Барбі"
Актор Раян Гослінг в ролі Кена. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього літа в прокат вийшов суперхіт "Барбі", який став найкасовішою стрічкою 2023 року. Роль Кена зіграв голлівудський актор Раян Гослінг, який також виконав однойменну пісню про свого персонажа. А тепер кінозірка презентував різдвяну версію композиції.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Atlantic Records.

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43-річний актор та музичний продюсер альбому саундтреків до фільму "Барбі" Марк Ронсон випустили святковий мініальбом Ken the EP, до якого увійшли три нові версії пісень. А саме: акустична In My Feelings Acoustic, танцювальна Purple Disco Machine Cover та різдвяна I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie). На останню творча команда відзняла кліп.

Якщо порівнювати з оригіналом, то в оновленій різдвяній версії більше барабанів і виразно чути бек-вокал. Наприкінці пісні Раян вітає Барбі, яку в фільмі заграла австралійська акторка Марго Роббі, з Різдвом.

Пісня I'm Just Ken, що стала емоційною кульмінацією для персонажа Гослінга, принесла актору перше потрапляння в найголовніший чарт США — Billboard Hot 100. Трек звучить, коли герой Гослінга готується до протистояння з іншою групою Кенів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде продовження фільму "Барбі". Також ми розповідали, що Марго Роббі вдягла спокусливу сукню від українського бренду.

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