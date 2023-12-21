Райан Гослинг выпустил рождественскую версию хита из фильма "Барби"
Этим летом в прокат вышел суперхит "Барби", ставший самой кассовой лентой 2023 года. Роль Кена сыграл голливудский актер Райан Гослинг, который также исполнил одноименную песню о своем персонаже. А теперь кинозвезда представил рождественскую версию композиции.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Atlantic Records.
Рождественский Райан Гослинг
43-летний актер и музыкальный продюсер альбома саундтреков к фильму Барби Марк Ронсон выпустили праздничный мини-альбом Ken the EP, в который вошли три новые версии песен. А именно: акустическая In My Feelings Acoustic, танцевальная Purple Disco Machine Cover и рождественская I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie). На последнюю творческая команда сняла клип.
Если сравнивать с оригиналом, то в обновленной рождественской версии больше барабанов и отчетливо слышен бэк-вокал. В конце песни Райан поздравляет Барби, которую в фильме сыграла австралийская актриса Марго Робби, с Рождеством.
Песня I'm Just Ken, ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла актеру первое попадание в самый главный чарт США — Billboard Hot 100. Трек звучит, когда герой Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов.
Напомним, ранее мы писали, будет ли продолжение фильма "Барби". Также мы рассказывали, что Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда.
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