Райан Гослинг выпустил рождественскую версию хита из фильма "Барби"

Актер Райан Гослинг в роли Кена. Фото: Google

Этим летом в прокат вышел суперхит "Барби", ставший самой кассовой лентой 2023 года. Роль Кена сыграл голливудский актер Райан Гослинг, который также исполнил одноименную песню о своем персонаже. А теперь кинозвезда представил рождественскую версию композиции.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Atlantic Records.

Читайте также:

Рождественский Райан Гослинг

43-летний актер и музыкальный продюсер альбома саундтреков к фильму Барби Марк Ронсон выпустили праздничный мини-альбом Ken the EP, в который вошли три новые версии песен. А именно: акустическая In My Feelings Acoustic, танцевальная Purple Disco Machine Cover и рождественская I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie). На последнюю творческая команда сняла клип.

Если сравнивать с оригиналом, то в обновленной рождественской версии больше барабанов и отчетливо слышен бэк-вокал. В конце песни Райан поздравляет Барби, которую в фильме сыграла австралийская актриса Марго Робби, с Рождеством.

Песня I'm Just Ken, ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла актеру первое попадание в самый главный чарт США — Billboard Hot 100. Трек звучит, когда герой Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов.

Напомним, ранее мы писали, будет ли продолжение фильма "Барби". Также мы рассказывали, что Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда.