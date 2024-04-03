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Раміна Есхакзай отримала відзнаку за допомогу від "Азову"

3 квітня 2024 21:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Блогерка Раміна Есхакзай отримала нагороду від "Азову" — фото
Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська блогерка Раміна Есхакзай показала свою колекцію відзнак. Вона допомагає військовим, і в такий спосіб вони висловлюють свою вдячність. 

Відзнаки зірка показала в Instagram.

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Раміна Есхакзай має колекцію нагород від військових

 Блогерка та волонтерка  Раміна Есхакзай показала свої нагороди за активну волонтерську та журналістську діяльність.

Вона регулярно влаштовує збори для ЗСУ. Також блогерка знімає репортажі та бере інтерв'ю в зонах бойових дій — Куп'янськ, Авдіївка та інші населені пункти Донецького напрямку. Втім, вважає, що ці нагороди не для неї, а для усіх, хто донатить кошти на її збори.

"Хоча тут і вказано моє імʼя, але ці подяки ваші, бо без вас я би не змогла так масштабно допомагати нашим захисникам та захисницям! Дякую вам", — написала блогерка. 

Зокрема, журналістка має  відзнаку від Національної гвардії України "Азов", підписану командиром підрозділу Денисом Прокопенком, за "підсилення боєздатності підрозділу, згуртованості на шляху до виборювання незалежності України та відданість Батьківщині і нації".  

Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Також Раміну відзначала команда Асоціації родин захисників "Азовсталі", 10-та окрема гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 3-тя окрема штурмова бригада та 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Також зірка отримала подяку від командування легіону "Свобода России".

Нагороди Раміни Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Нагороди Раміни Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Нагороди Раміни Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Нагороди Раміни Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Нагадаємо, Раміна прокоментувала одруження співака Віталія Козловського, з яким раніше була у фіктивних стосунках. Також вона розповідала про те, як змогла побороти булемію.

війна
блогери
нагорода
полк "Азов"
волонтери
Раміна Есхакзай

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