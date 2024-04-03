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Рамина Эсхакзай получила награду за помощь от "Азова"

3 апреля 2024 21:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Блоггерша Рамина Эсхакзай получила награду от "Азова" - фото
Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский блогер Рамина Эсхакзай показала свою коллекцию наград. Она помогает военным и таким образом они выражают свою благодарность.

Фото звезда показала в Instagram.

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Рамина Эсхакзай имеет коллекцию наград от военных

Блогер и волонтер Рамина Эсхакзай показала свои награды за активную благотворительную и журналистскую деятельность.

Она регулярно собирает деньги на нужды ВСУ. Также блогер снимает репортажи и берет интервью в зонах боевых действий — Купянск, Авдеевка и другие населенные пункты Донецкого направления. Впрочем, считает, что эти награды не для нее, а для всех, кто дотатил деньги на благотворительность.

"Хотя здесь и указано мое имя, но эти благодарности ваши, потому что без вас я бы не смогла так масштабно помогать нашим защитникам и защитницам! Благодарю вас", — написала блогер.

В частности, журналистка имеет отличие от Национальной гвардии Украины "Азов", подписанное командиром подразделения Денисом Прокопенко, за "усиление боеспособности подразделения, сплоченности на пути к борьбе за независимость Украины и преданность Родине и нации".

Украинская блоггерша Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Также Рамина получила награди от команды Ассоциации семей защитников "Азовстали", 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 3-й отдельной штурмовой бригады и 108 отдельного горно-штурмового батальона. Также звезда получила благодарность от командования легиона "Свобода России".

Награды Рамины Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Награды Рамины Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Награды Рамины Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
Награды Рамины Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Напомним, Рамина прокомментировала бракосочетание певца Виталия Козловского, с которым раньше была в фиктивных отношениях. Также она рассказывала о том, как смогла побороть булемию.

война
блогеры
награда
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Рамина Эсхакзай

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