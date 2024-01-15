Раміна розповіла, як боролася з булімією

Раміна. Фото: стоп-кадр інтерв'ю з нутриціологинею Катериною Крупкіною

Блогерка Раміна зізналася, що мала проблеми з харчовою поведінкою. Вона довго страждала на булімію.

Про це вона розповіла в інтерв'ю з нутриціологинею Катериною Крупкіною.

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Раміна взяла інтерв'ю у нутриціологині Катерини Крупкіної, яка свого часу допомогла зірці схуднути. Вони поспілкувались на тему розладів харчової поведінки і Раміна зізналася, що це близька їй історія.

"Я все життя худнула, у мене були нездорові стосунки з їжею. Оскільки цукерки були нагородою, мама ховала їх у шафі. У мене був квест: відшукати цукерку, з'їсти так, щоб вона не помітила, і сховати обгортку, щоб вона не знайшла. До мене приходила бабуся з коробкою цукерок, я об'їдалася. Тато приходив до дому з пачкою кіндерів, я за раз їх з'їдала, бо знала, що мама забере", — розповіла зірка.

Все це викликало у Раміни нездорове прагнення солодощів і відсутність розуміння межі. Вона вважає, що також вплинуло на розвиток її булімії те, що батьки не турбувалися, чи смакувала їжа дівчині.

"У нас не було традиції снідати, обідати або вечеряти разом. Мене не запитували, подобається чи ні. Їж, що є, і це не завжди було смачно. У мене МакДональдз був як винагорода. Я постійно ходила з батьками на роботу й чекал, поки вони працювали. Нагородою було, що ми разом купуємо щось у МакДональдз і їмо", — сумно згадала блогерка.

Інтерв'ю Раміни з нутриціологинею Катериною Крупкіною. Фото: стоп-кадр

Раміна розповіла, що її маму булили знайомі за "зайву вагу" і казали їй, щоб вона теж такою не виросла. Їхні слова сильно вплинули на психіку тоді ще юної дівчини.

"Я пила чаї для схуднення, експериментувала дієти "500 калорій", монодієти, займалася спортом — наїстися вдосталь, і потім проблюватися. І я дивилася на свої шкільні фото, на них я не була повною, але мені постійно було некомфортно у своєму тілі. Тоді я вперше потрапила до психотерапевта. Мені розповіли, як себе поводити, що не можна випльовувати їжу. Але коли почалася війна, стрес, Навіть коли я схудла, якщо стрес, я переїдаю", — зізналась Раміна.

Симптоми розладу харчової поведінки

Нутриціологиня Катерина Крупкіна розповіла, які симптоми можуть вказати на проблеми з харчовою поведінкою. Проте наголосила, що діагноз має поставити саме лікар-психіатр.



"Якщо ви в себе помічаєте, що сильно схуднули, їжа стала огидною, якщо ви сильно набрали вагу і хочете позбутися їжі, якщо є бажання їсти неїстівні предмети, якщо спотворений смак, хочеться їсти, наприклад, землю. Якщо це все накопичується, або щодня з'їдаєте тонну їжі й не відчуваєте насичення, це ознака, щоб звернутися до лікаря. Це лікується", — сказала експертка.

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