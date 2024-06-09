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Раміна пояснила, чому поки припинила їздити на фронт

9 червня 2024 17:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Раміна Есхакзай зізналася, чому поки не може вирушити на прифронтові території
Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська блогерка та журналіст Раміна Есхакзай зізналася, що через постійні стреси під час візитів на прифронтові території, в неї почалися психологічні проблеми. Вона страждає на розлад харчової поведінки й лікарі тимчасово заборонили їй відвідувати гарячі точки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю у проєкті "Неймовірна правда про зірок".

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Журналіст зізналася, що через постійні стресові ситуації в неї сталося емоційне вигорання, яке спровокувало розлад харчової поведінки — булімію. Блогер страждає від неї вже пів року. Раміна намагається подолати біль чи та негативні емоції через їжу, від якої позбувається не природним шляхом.

"У мене сталося емоційне вигорання і на тлі цього активізувався розлад харчової поведінки. Я останні пів року наїдалася будь-якої їжі, і потім йшла у вбиральню і позбувалася її. І я просто не могла впоратися з тривожністю, не могла прокинутися, лежала, мені хотілося спати й не прокидатися в цей світ", — поділилася вона.

Сильне емоційне вигорання заважало Раміні працювати, тож вона вирішила звернутися до спеціаліста, який призначив їй лікування антидепресантами. Лікарі категорично забороняють їй деякий час працювати на прифронтових територіях.

Раміна пояснила, чому поки припинила їздити на фронт - фото 1
Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

"Я вже почала приходити на інтерв'ю і просто плакати, я навіть не могла ставити запитання людям. Я вирішила, якщо психіатр каже, що все-таки булімію треба лікувати за допомогою антидепресантів, то я погодилася", — додала вона.

Нагадаємо,  блогерка Раміна Есхакзай рік тому втратила близького друга на передовій з позивним "Фарш". А також журналіст поділилася своїми переживаннями після розриву із нареченим, адвокатом Євгеном Проніним. 

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Раміна Есхакзай

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