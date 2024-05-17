Раміна розповіла, як пережила смерть військового Олександра з позивним "Фарш" — відео

Українська блогерка Раміна. Фото: скриншот

Українська блогерка Раміна Есхакзай рік тому втратила близького друга на передовій. Вона розповіла, як пережила смерть військового з позивним "Фарш".

Зірка виклала відео-сповідь на свій YouTube-канал.

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Раміна не могла повірити у смерть "Фарша"

12 вересня минулого року на передовій загинув військовий з Одеси — Олександр з позивним "Фарш". Він був бойцем у 3 окремій штурмовій бригаді. З ним близько приятелювала Раміна.

Їй повідомили про його смерть, коли вона вкотре збиралась на передову, щоб знімати новий випуск про українських воїнів.

"Мені приходить смс "Раміна, "Фарш" 200". Я пам'ятаю, я подумала: "Як "Фарш" 200, якщо ми лише в неділю з ним переписувались і ми з ним мали побачитись?" Я вся в сльозах. Мені треба їхати знімати випуск. Водій вже під домом, з яким ми їдемо на передову. Пишу: "А точно "Фарш" 200? Як це можливо? Це точно він? Ви бачили тіло?" У мене було таке враження, що може загинути будь-хто, але не "Фарш". Він не може загинути, тому що він супергерой. І він так загинув…" — розповіла блогерка.

Раміна познайомилась з військовим під час зйомок випуску про добровольців. Вони переписувались, боєць вчив блогерку стріляти, коли вони бачились.

Обставини смерті шокували зірку, адже вона вважала захисника — незламним. За її словами, він був потужний і дуже професійний військовий.

"Він отримав поранення. Він міг не йти і не штурмувати. Йому доля надсилала сигнал, що може не треба йти. Але він пішов і ворожа міна потрапила в окоп, там просто братська могила. "Фарш", я думаю, хотів би загинути інакше. В якомусь рівному бою, як в голлівудських фільмах, але, на жаль, життя — це не голлівудський фільм", — розповіла Раміна.

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