Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рамина Эсхакзай пообещала усыновить парня, которого россияне похитили из Мариуполя arrow

Рамина Эсхакзай пообещала усыновить парня, которого россияне похитили из Мариуполя

4 июля 2024 19:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Рамина Эсхакзай пообещала усыновить ребенка.
Рамина Эсхакзай в интервью с Богданом Ермохином. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Журналистка Рамина Эсхакзай пообщалась с подростком Богданом Ермохиным, которого россияне похитили из оккупированного Мариуполя. Его друг до сих пор в России.

Видео выложили на YouTube.

Читайте также:

Рамина готова усыновить подростка

Рамина взяла интервью у Богдана Ермохина, которого оккупанты похитили и вывезли в оккупированный Донецк, когда ему было 16 лет. А потом отправили в Россию. За два года удалось вернуть подростка в Украину.

Богдан Ермохин, похищенный русскими из Мариуполя. Фото: скриншот
Богдан Ермохин, похищенный русскими из Мариуполя. Фото: скриншот

Богдан рассказал, что также вывезли его друга Филиппа, которого усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Они вместе прятались в подвале, когда россияне уничтожали Мариуполь в 2022 году.

"Я 16-летний парень, с бородой уже, без документов. Мы доказывали им, что дети, и нам поверили. Потом нас забрали. Нас было четверо ребят, которых вывезли на территорию "русского дна". Мы всегда показывали, что нас не Разъединить. Но нас разделили, вернули сейчас троих в Украину. Мой друг Филипп остался там, его усыновила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова", — вспомнил Богдан.

Богдан Ермохин два года пробыл в РФ. Фото: скриншот
Богдан Ермохин два года пробыл в РФ. Фото: скриншот

Филипп, который находится в РФ, нет родителей. Рамина заявила, что готова его усыновить, если парня удастся вернуть.

"Филиппе, мы тебя ждем. Если ты запишешь обращение к нашему омбудсмену, к Офису президента, Украина тебя ждет. Богдан купит тебе шаурму, а я тебя усыновлю. Все! Мы решили, буду твоим опекуном, я не шучу. И мы с подписчиками обеспечим тебе хорошую жизнь в Украине", — отметила журналистка.

Напомним, Рамина объяснила, почему пока не ездит на прифронтовую территорию. Также журналистка призналась, как пережила гибель близкого друга на войне.

война журналисты похищение Мариуполь россияне Рамина Эсхакзай

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно