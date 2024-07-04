Рамина Эсхакзай пообещала усыновить ребенка.

Рамина Эсхакзай в интервью с Богданом Ермохином. Фото: скриншот

Журналистка Рамина Эсхакзай пообщалась с подростком Богданом Ермохиным, которого россияне похитили из оккупированного Мариуполя. Его друг до сих пор в России.

Видео выложили на YouTube.

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Рамина взяла интервью у Богдана Ермохина, которого оккупанты похитили и вывезли в оккупированный Донецк, когда ему было 16 лет. А потом отправили в Россию. За два года удалось вернуть подростка в Украину.

Богдан Ермохин, похищенный русскими из Мариуполя. Фото: скриншот

Богдан рассказал, что также вывезли его друга Филиппа, которого усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Они вместе прятались в подвале, когда россияне уничтожали Мариуполь в 2022 году.

"Я 16-летний парень, с бородой уже, без документов. Мы доказывали им, что дети, и нам поверили. Потом нас забрали. Нас было четверо ребят, которых вывезли на территорию "русского дна". Мы всегда показывали, что нас не Разъединить. Но нас разделили, вернули сейчас троих в Украину. Мой друг Филипп остался там, его усыновила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова", — вспомнил Богдан.

Богдан Ермохин два года пробыл в РФ. Фото: скриншот

Филипп, который находится в РФ, нет родителей. Рамина заявила, что готова его усыновить, если парня удастся вернуть.

"Филиппе, мы тебя ждем. Если ты запишешь обращение к нашему омбудсмену, к Офису президента, Украина тебя ждет. Богдан купит тебе шаурму, а я тебя усыновлю. Все! Мы решили, буду твоим опекуном, я не шучу. И мы с подписчиками обеспечим тебе хорошую жизнь в Украине", — отметила журналистка.

Напомним, Рамина объяснила, почему пока не ездит на прифронтовую территорию. Также журналистка призналась, как пережила гибель близкого друга на войне.