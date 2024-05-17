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Рамина рассказала, как пережила смерть близкого друга с позывным "Фарш" на фронте

17 мая 2024 22:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Рамина рассказала, как пережила смерть военного Александра с позывным "Фарш"
Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская блогер Рамина Эсхакзай год назад потеряла близкого друга на передовой. Она рассказала, как пережила смерть военного с позывным "Фарш".

Звезда выложила видео-исповедь на свой YouTube-канал.

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12 сентября прошлого года на передовой погиб военный из Одессы — Александр с позывным "Фарш". Он был бойцом в 3-й отдельной штурмовой бригаде. С ним близко дружила Рамина.

Ей сообщили о его смерти, когда она снова собиралась на передовую, чтобы снимать новый выпуск об украинских воинах.

"Мне приходит смс "Рамина, "Фарш" — 200". Я помню, я подумала: "Как "Фарш" 200, если мы только в воскресенье с ним переписывались и мы с ним должны увидеться?" Я вся в слезах. Мне нужно ехать снимать выпуск. Водитель уже под домом, с которым мы едем на передовую. Как это возможно? Это точно он? Вы видели тело?" У меня было такое впечатление, что кто-угодно может погибнуть, но не "Фарш". Он не может погибнуть, потому что он супергерой. И он так погиб…" — рассказала блогер.

Рамина познакомилась с военным во время съемок выпуска о добровольцах. Они переписывались, боец учил ее стрелять, когда они виделись.

Обстоятельства смерти шокировали звезду, ведь она считала защитника непобедимым. По ее словам, он был мощным и очень профессиональным военным.

"Он получил ранения. Он мог не идти и не штурмовать. Ему судьба посылала сигнал, что может не надо идти. Но он пошел и вражеская мина попала в окоп, там просто братская могила. Фарш, я думаю хотел бы погибнуть иначе. В каком-нибудь равном бою, как в голливудских фильмах, но, к сожалению, жизнь — это не голливудский фильм", — рассказала Рамина.

Напомним, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый перенес сложные операции и рассказал, в каком сейчас состоянии после ранения на фронте. Также на войне погиб актер Евгений Шумилов.

война
смерть
журналисты
военные
дружба
Рамина Эсхакзай
фронт

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