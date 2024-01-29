Раміна випустила програму про героїв 10-тої окремої гірської-штурмової бригади "Едельвейс"
На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" вийшов новий випуск із бійцями 10-тої окремої гірської-штурмової бригади "Едельвейс". Ведуча, яка для зйомок вирушила у Карпати, поспілкувалася, зокрема, і з мером Борисполя Володимиром Борисенком.
Відео опублікували на YouTube-каналі Раміни.
Дали відповіді на хвилюючі питання
YouTube-канал Раміни Есхакзай відомий інтерв'ю з відомими людьми та представниками різних професій. Проте іноді ведуча робить маштабні випуски про українських військових.
Сьогодні вийшло відео на дві з половиною години про бійців 10-тої окремої гірської-штурмової бригади "Едельвейс", зокрема, показали і їхню військову підготовку, яка проходила у Карпатах.
Герої розповіли, як змінився ворог за останні роки, чи важко опанувати професію оператора дронів, про втому на фронті та де знайти мотивацію йти захищати країну.
Про все це Раміна розмовляла зокрема з Володимиром Борисенком, міським головою Борисполя, починаючи з 26 січня 2021 року, який доєднався до ЗСУ. Інтерв'ю також дали Дмитро з позивним "Малиш", Андрій, "Скіба", Олег, "Stryker", Павліна, з позивним "Карандашик", військовий Тарас, Михайло, з позивним "Пікачу" та інші.
Сама Раміна взяла участь у деяких навчаннях, які проходять військові гірської-штурмової бригади "Едельвейс" і поділилася своїми враженнями у новому випуску.
Нагадаємо, Раміна розповіла, як боролася з булімією.
Також ми писали, що Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.
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