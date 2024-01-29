Раміна випустила програму про героїв 10-тої окремої гірської-штурмової бригади "Едельвейс"

Раміна Есхакзай. Фото: менеджмент ведучої

На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" вийшов новий випуск із бійцями 10-тої окремої гірської-штурмової бригади "Едельвейс". Ведуча, яка для зйомок вирушила у Карпати, поспілкувалася, зокрема, і з мером Борисполя Володимиром Борисенком.

Відео опублікували на YouTube-каналі Раміни.

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YouTube-канал Раміни Есхакзай відомий інтерв'ю з відомими людьми та представниками різних професій. Проте іноді ведуча робить маштабні випуски про українських військових.

Сьогодні вийшло відео на дві з половиною години про бійців 10-тої окремої гірської-штурмової бригади "Едельвейс", зокрема, показали і їхню військову підготовку, яка проходила у Карпатах.

Герої розповіли, як змінився ворог за останні роки, чи важко опанувати професію оператора дронів, про втому на фронті та де знайти мотивацію йти захищати країну.

Раміна з бійцями гірської-штурмової бригади "Едельвейс". Фото: менеджмент ведучої

Про все це Раміна розмовляла зокрема з Володимиром Борисенком, міським головою Борисполя, починаючи з 26 січня 2021 року, який доєднався до ЗСУ. Інтерв'ю також дали Дмитро з позивним "Малиш", Андрій, "Скіба", Олег, "Stryker", Павліна, з позивним "Карандашик", військовий Тарас, Михайло, з позивним "Пікачу" та інші.

Сама Раміна взяла участь у деяких навчаннях, які проходять військові гірської-штурмової бригади "Едельвейс" і поділилася своїми враженнями у новому випуску.

Раміна на навчаннях. Фото: менеджмент ведучої

Нагадаємо, Раміна розповіла, як боролася з булімією.

Також ми писали, що Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.