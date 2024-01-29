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Рамина выпустила программу о героях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

29 января 2024 18:35
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Рамина выпустила программу о героях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"
Рамина Эсхакзай. Фото: менеджмент ведущей
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

На YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA" вышел новый выпуск с бойцами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Ведущая, которая для съемок отправилась в Карпаты, пообщалась, в частности, и с мэром Борисполя Владимиром Борисенко.

Видео опубликовали на YouTube-канале Рамины.

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YouTube-канал Рамины Эсхакзай известен интервью с известными людьми и представителями разных профессий. Однако иногда ведущая делает масштабные выпуски об украинских военных.

Сегодня вышло видео на два с половиной часа о бойцах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", в частности показали и их военную подготовку, которая проходила в Карпатах.

 

Герои рассказали, как изменился враг за последние годы, трудно ли овладеть профессией оператора дронов, об усталости на фронте и где найти мотивацию идти защищать страну.

 

Рамина с бойцами горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Фото: менеджмент ведущей

Об этом Рамина разговаривала в частности с Владимиром Борисенко, городским головой Борисполя начиная с 26 января 2021, который присоединился к ВСУ. Интервью также дали Дмитрий с позывным "Малыш", Андрей "Скиба", Олег "Stryker", Павлина, с позывным "Карандашик", военный Тарас, Михаил, с позывным "Пикачу" и другие.

Сама Рамина приняла участие в некоторых учениях, которые проходят военные горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и поделилась своими впечатлениями в новом выпуске.

Рамина
Рамина на учениях. Фото: менеджмент ведущей

Напомним, Рамина рассказала, как боролась с булимией.

Также мы писали, что Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине.

военные учения
военные
украинские звезды
мобилизация
интервью
Рамина Эсхакзай

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