Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ребел Вілсон показала актора, з яким втратила цноту у 35 років arrow

Ребел Вілсон показала актора, з яким втратила цноту у 35 років

4 квітня 2024 21:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Акторка Ребел Вілсон показала актора, з яким втратила цноту у 35 років — фото
Американська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірка фільму "Ідеальний голос" Ребел Вілсон зізналась, з яким мала перші близькі стосунки в ліжку. Вона тратила цноту з актором Міккі Гуч-молодшим.

Про це пише журнал People.

Читайте також:

Ребел Вілсон вперше лягла у ліжко з Міккі Гуч-молодшим

Комедійна зірка Ребел Вілсон розповіла про це в своїх мемуарах Rebel Rising, які були опубліковані 2 квітня. 

"Міккі, я знаю, що це може бути для тебе новиною, якщо ти це читаєш, але так, я втратила свою цноту з тобою", — зізнається Вілсон.

Акторка Ребел Вілсон з аткором Міккі Гуч-молодшим
Акторка Ребел Вілсон з актором Міккі Гуч-молодшим. Фото: ANTHONY J. CAUSI/SPLASH NEWS

Їх познайомила колега по фільму "Ідеальний голос"  Хана Мей Лі. Актори прозустрічались шість місяців. Втім, Гуч молодший з'явився в житті Ребел дуже вчасно. Тоді її матері діагностували онкологію, і вона потребувала підтримки.

"Я не хотіла проживати своє життя і не пізнати сексу. Не пізнати любов. Я послала це у всесвіт, що нарешті готова. Я збиралася перебороти страх і просто зробити це", — йдеться у мемуарах.

Американська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
Американська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Ребел, щоб підготуватись, "спробувала вібратор" і переглянула "кілька порнофільмів". Її перший раз відбувся в готелі, коли тривали зйомки фільму "В активному пошуку".

"А потім це просто трапилося. Я нарешті займаюся сексом. Я майже в максимальній вазі, але цей чудовий хлопець вважає мене бажаною. Таке дивовижне відчуття", — поділилась спогадами акторка.

Фільм "В активному пошуку". Фото: Ребел Вілсон
Фільм "В активному пошуку". Фото: Ребел Вілсон

Нагадаємо, Ребел Вілсон пояснила, чому втратила цноту лише в 35 років. Також вона знову набрала вагу — причини.

серіал
секс
Голлівуд
актори
Кохання
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК