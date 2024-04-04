Акторка Ребел Вілсон показала актора, з яким втратила цноту у 35 років — фото

Ребел Вілсон показала актора, з яким втратила цноту у 35 років
Зірка фільму "Ідеальний голос" Ребел Вілсон зізналась, з яким мала перші близькі стосунки в ліжку. Вона тратила цноту з актором Міккі Гуч-молодшим.
Про це пише журнал People.
Ребел Вілсон вперше лягла у ліжко з Міккі Гуч-молодшим
Комедійна зірка Ребел Вілсон розповіла про це в своїх мемуарах Rebel Rising, які були опубліковані 2 квітня.
"Міккі, я знаю, що це може бути для тебе новиною, якщо ти це читаєш, але так, я втратила свою цноту з тобою", — зізнається Вілсон.
Їх познайомила колега по фільму "Ідеальний голос" Хана Мей Лі. Актори прозустрічались шість місяців. Втім, Гуч молодший з'явився в житті Ребел дуже вчасно. Тоді її матері діагностували онкологію, і вона потребувала підтримки.
"Я не хотіла проживати своє життя і не пізнати сексу. Не пізнати любов. Я послала це у всесвіт, що нарешті готова. Я збиралася перебороти страх і просто зробити це", — йдеться у мемуарах.
Ребел, щоб підготуватись, "спробувала вібратор" і переглянула "кілька порнофільмів". Її перший раз відбувся в готелі, коли тривали зйомки фільму "В активному пошуку".
"А потім це просто трапилося. Я нарешті займаюся сексом. Я майже в максимальній вазі, але цей чудовий хлопець вважає мене бажаною. Таке дивовижне відчуття", — поділилась спогадами акторка.
Нагадаємо, Ребел Вілсон пояснила, чому втратила цноту лише в 35 років. Також вона знову набрала вагу — причини.
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