Акторка Ребел Вілсон показала актора, з яким втратила цноту у 35 років — фото

Американська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Зірка фільму "Ідеальний голос" Ребел Вілсон зізналась, з яким мала перші близькі стосунки в ліжку. Вона тратила цноту з актором Міккі Гуч-молодшим.

Про це пише журнал People.

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Комедійна зірка Ребел Вілсон розповіла про це в своїх мемуарах Rebel Rising, які були опубліковані 2 квітня.

"Міккі, я знаю, що це може бути для тебе новиною, якщо ти це читаєш, але так, я втратила свою цноту з тобою", — зізнається Вілсон.

Акторка Ребел Вілсон з актором Міккі Гуч-молодшим. Фото: ANTHONY J. CAUSI/SPLASH NEWS

Їх познайомила колега по фільму "Ідеальний голос" Хана Мей Лі. Актори прозустрічались шість місяців. Втім, Гуч молодший з'явився в житті Ребел дуже вчасно. Тоді її матері діагностували онкологію, і вона потребувала підтримки.

"Я не хотіла проживати своє життя і не пізнати сексу. Не пізнати любов. Я послала це у всесвіт, що нарешті готова. Я збиралася перебороти страх і просто зробити це", — йдеться у мемуарах.

Американська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Ребел, щоб підготуватись, "спробувала вібратор" і переглянула "кілька порнофільмів". Її перший раз відбувся в готелі, коли тривали зйомки фільму "В активному пошуку".

"А потім це просто трапилося. Я нарешті займаюся сексом. Я майже в максимальній вазі, але цей чудовий хлопець вважає мене бажаною. Таке дивовижне відчуття", — поділилась спогадами акторка.

Фільм "В активному пошуку". Фото: Ребел Вілсон

Нагадаємо, Ребел Вілсон пояснила, чому втратила цноту лише в 35 років. Також вона знову набрала вагу — причини.