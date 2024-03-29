Голлівудська акторка Ребел Вілсон зізналась, що втратила цноту у 35 років — причина

Австралійська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Відома комедійна акторка Ребел Вілсон зізналася, що втратила цноту у віці 35 років. Вона вважає, що причина в довгому процесі прийняття свого тіла й орієнтації.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу PEOPLE.

Читайте також:

Ребел Вілсон вперше зайнялась коханням у 35 років

Австралійська акторка Ребел Вілсон, яка знялась у десятках комедійних фільмів, розповіла, коли вперше мала статеві стосунки. Зірка вважає, що втратити цноту нормально у будь-кому віці.

"Люди можуть почекати, поки вони будуть готові, або почекати, поки вони стануть трохи більш зрілими. І я думаю, що це може бути позитивним посланням. Очевидно, що ви не повинні чекати до тридцяти років, як я, але ви не повинні відчувати тиск в молодості", — сказала акторка.

Австралійська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Вілсон зізналась, що в молодості соромилась теми сексу і навіть одного разу збрехала про свій перший досвід, щоб уникнути принижень.

"Зазвичай я просто виходила з кімнати, коли відбувалася розмова на цю тему. А потім з'являлися люди, які казали: "О, у 24 роки вже так пізно". І ось я сиджу тут і думаю: "Боже мій, мені вже 35. Якого біса? Я виглядаю найбільшою невдахою", — поділилася комікесса.

Австралійська акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Зірка вважає, що набагато б швидше втратила цноту, якби зрозуміла та визнала, що є лесбійкою. Також у той час вона мала певні проблеми з прийняттям свого тіла.

Зазначимо, що Ребел Вілсон зробила камінг-аут в червні 2022 року, коли їй було 42. Нині вона одружена з дизайнеркою Рамоною Агруме і вони разом виховують доньку, яку народила сурогатна мати.

Нагадаємо, акторка Ребел Вілсон сильно схудла, втім нещодавно знову набрала вагу. Також колишня дівчина репера Каньє Веста шокувала зізнанням про аб'юз з його боку.