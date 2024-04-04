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Ребел Уилсон показала актера, с которым потеряла девственность в 35 лет

4 апреля 2024 21:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Актриса Ребел Уилсон показала актера, с которым потеряла девственность в 35 лет.
Американская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезда фильма "Идеальный голос" Ребел Уилсон призналась, с кем у нее были первые близкие отношения в постели. Она теряла девственность с актером Микки Гуч-младшим.

Об этом пишет журнал People.

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Комедийная звезда Ребел Уилсон рассказала об этом в своих мемуарах "Rebel Rising", опубликованных 2 апреля.

"Микки, я знаю, что это может быть для тебя новостью, если ты это читаешь, но да, я потеряла свою целомудрие с тобой", — признается Уилсон.

Актриса Ребел Уилсон с аткором Микки Гуч-младшим
Актриса Ребел Уилсон с актером Микки Гуч-младшим. Фото: ANTHONY J. CAUSI/SPLASH NEWS

Их познакомила коллега по фильму "Идеальный голос" Хана Мэй Ли. Актеры провстречались шесть месяцев. Впрочем, Гуч младший появился в жизни Ребел очень вовремя. Тогда ее матери диагностировали онкологию, и она нуждалась в поддержке.

"Я не хотела прожить свою жизнь и не познать секса. Не познать любовь. Я послала это во вселенную,что я наконец-то готова. Я собиралась преодолеть страх и просто сделать это", — говорится в мемуарах.

Американская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
Американская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Ребел, чтобы подготовиться, "попробовала вибратор" и просмотрела несколько порнофильмов. Ее первый раз состоялся в гостинице, когда продолжались съемки фильма "В активном поиске".

"А потом это просто случилось. Я наконец-то занимаюсь сексом. Я почти в максимальном весе, но этот замечательный парень считает меня желанной. Такое удивительное ощущение", — поделилась вспоминающая актриса.

Фильм "В активном поиске". Фото: Ребел Уилсон
Фильм "В активном поиске". Фото: Ребел Уилсон

Напомним, Ребел Уилсон объяснила, почему потеряла целомудрие только в 35 лет. Также она снова набрала вес — причины.

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