Ребел Вілсон показалася із нареченою у Голлівуді — фото

Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон та її наречена Рамона Агрума відсвяткували місяць прайду романтичною вечерею у Західному Голлівуді. Для такої події вони обрали вишукані образи.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Ребел Вілсон разом з нареченою прогулялася Голлівудом

Акторка під час зустрічі з нареченою у ресторані випромінювала елегантність. Для вечірнього виходу вона обрала білу максі сукню з поясом у горошок та довгими рукавами. Зірка доповнила її недбалими локонами, чорними туфлями-човниками і додала яскравих фарб образу маленькою червоною помадою та в тон їй шкіряною сумкою через плече.

Її наречена, дизайнерка одягу Рамона Агрума вбралася в чорний комбінезон на поясі з невеликим V-подібним вирізом і вільними рукавами. Доповнила свій образ обраниця Вілсон туфлями-човниками з чорним носком та крихітною шкіряною сумкою через плече в тон. Для вечірнього виходу Агрума нанесла легкий макіяж та вирівняла своє світле волосся.

Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: BackGrid

Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: BackGrid

Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: BackGrid

Особисте життя Ребел Вілсон

Пара офіційно заявила про свої стосунки в червні 2022 року, а в листопаді того ж року у них з'явилася 18-місячна донька Ройс, яку народила для них сурогатна матір.

У лютому 2023 року Вілсон та Агрума заручилися.

Нагадаємо, акторка Дженніфер Еністон похизувалася стрункою талією у стильному вбранні. А також англійська акторка Джессіка Медсен зізналася в тому, що кохає жінку.