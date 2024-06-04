Ребел Вілсон показалася із нареченою у Голлівуді — фото

Ребел Вілсон сходила з нареченою на побачення до ресторану в Західному Голлівуді
Відома австралійська акторка Ребел Вілсон та її наречена Рамона Агрума відсвяткували місяць прайду романтичною вечерею у Західному Голлівуді. Для такої події вони обрали вишукані образи.
Про це повідомляє Daily Mail.
Ребел Вілсон разом з нареченою прогулялася Голлівудом
Акторка під час зустрічі з нареченою у ресторані випромінювала елегантність. Для вечірнього виходу вона обрала білу максі сукню з поясом у горошок та довгими рукавами. Зірка доповнила її недбалими локонами, чорними туфлями-човниками і додала яскравих фарб образу маленькою червоною помадою та в тон їй шкіряною сумкою через плече.
Її наречена, дизайнерка одягу Рамона Агрума вбралася в чорний комбінезон на поясі з невеликим V-подібним вирізом і вільними рукавами. Доповнила свій образ обраниця Вілсон туфлями-човниками з чорним носком та крихітною шкіряною сумкою через плече в тон. Для вечірнього виходу Агрума нанесла легкий макіяж та вирівняла своє світле волосся.
Особисте життя Ребел Вілсон
Пара офіційно заявила про свої стосунки в червні 2022 року, а в листопаді того ж року у них з'явилася 18-місячна донька Ройс, яку народила для них сурогатна матір.
У лютому 2023 року Вілсон та Агрума заручилися.
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