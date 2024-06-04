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Ребел Вілсон сходила з нареченою на побачення до ресторану в Західному Голлівуді

4 червня 2024 17:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ребел Вілсон показалася із нареченою у Голлівуді — фото
Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: instagram.com/rebelwilson/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон та її наречена Рамона Агрума відсвяткували місяць прайду романтичною вечерею у Західному Голлівуді. Для такої події вони обрали вишукані образи. 

Про це повідомляє Daily Mail.

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Акторка під час зустрічі з нареченою у ресторані випромінювала елегантність. Для вечірнього виходу вона обрала білу максі сукню з поясом у горошок та довгими рукавами. Зірка доповнила її недбалими локонами, чорними туфлями-човниками і додала яскравих фарб образу маленькою червоною помадою та в тон їй шкіряною сумкою через плече.  

Її наречена, дизайнерка одягу Рамона Агрума вбралася в чорний комбінезон на поясі з невеликим V-подібним вирізом і вільними рукавами. Доповнила свій образ обраниця Вілсон туфлями-човниками з чорним носком та крихітною шкіряною сумкою через плече в тон. Для вечірнього виходу Агрума нанесла легкий макіяж та вирівняла своє світле волосся.

Ребел Вілсон відвідала з коханою ресторан
Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: BackGrid
Ребел Вілсон показалася з нареченою
Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: BackGrid
Ребел Вілсон сходила на побачення
Австралійська акторка Ребел Вілсон разом з нареченою Рамоною Агрумою. Фото: BackGrid

Особисте життя Ребел Вілсон 

Пара офіційно заявила про свої стосунки в червні 2022 року, а в листопаді того ж року у них з'явилася 18-місячна донька Ройс, яку народила для них сурогатна матір.

У лютому 2023 року Вілсон та Агрума заручилися.

Нагадаємо, акторка Дженніфер Еністон похизувалася стрункою талією у стильному вбранні. А також англійська акторка Джессіка Медсен зізналася в тому, що кохає жінку.

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Голлівуд
кохання
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