Ребел Уилсон показалась с невестой в Голливуде.

Ребел Уилсон сходила с невестой на свидание в ресторан в Западном Голливуде
Известная австралийская актриса Ребел Уилсон и ее невеста Рамона Агрума отпраздновали месяц прайда романтическим ужином в Западном Голливуде. Для такого события они выбрали изысканные образы.
Об этом сообщает Daily Mail.
Ребел Уилсон вместе с невестой прогулялась по Голливуду
Актриса во время встречи с невестой в ресторане излучала элегантность. Для вечернего выхода она выбрала белое макси платье с поясом в горошек и длинными рукавами. Звезда дополнила его небрежными локонами, черными туфлями-лодочками и добавила ярких красок образу маленькой красной помадой и в тон ей кожаной сумкой через плечо.
Ее невеста, дизайнер одежды Рамона Агрума нардяилась в черный комбинезон с поясом, небольшим V-образным вырезом и свободными рукавами. Дополнила свой образ избранница Уилсон туфлями-лодочками с черным носком и крохотной кожаной сумкой через плечо в тон. Для вечернего выхода Агрума нанесла легкий макияж и выровняла свои светлые волосы.
Личная жизнь Ребел Уилсон
Пара официально заявила о своих отношениях в июне 2022 года, а в ноябре того же года у них появилась 18-месячная дочь Ройс, которую родила для них суррогатная мать.
С февраля 2023 года Уилсон и Агрум помолвлены.
Напомним, актриса Дженнифер Энистон похвасталась стройной талией в стильном наряде. А также английская актриса Джессика Мэдсен призналась в том, что любит женщину.
Читайте Новини.LIVE!