Ребел Уилсон показалась с невестой в Голливуде.

Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон и ее невеста Рамона Агрума отпраздновали месяц прайда романтическим ужином в Западном Голливуде. Для такого события они выбрали изысканные образы.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Актриса во время встречи с невестой в ресторане излучала элегантность. Для вечернего выхода она выбрала белое макси платье с поясом в горошек и длинными рукавами. Звезда дополнила его небрежными локонами, черными туфлями-лодочками и добавила ярких красок образу маленькой красной помадой и в тон ей кожаной сумкой через плечо.

Ее невеста, дизайнер одежды Рамона Агрума нардяилась в черный комбинезон с поясом, небольшим V-образным вырезом и свободными рукавами. Дополнила свой образ избранница Уилсон туфлями-лодочками с черным носком и крохотной кожаной сумкой через плечо в тон. Для вечернего выхода Агрума нанесла легкий макияж и выровняла свои светлые волосы.

Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: BackGrid

Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: BackGrid

Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: BackGrid

Личная жизнь Ребел Уилсон

Пара официально заявила о своих отношениях в июне 2022 года, а в ноябре того же года у них появилась 18-месячная дочь Ройс, которую родила для них суррогатная мать.

С февраля 2023 года Уилсон и Агрум помолвлены.

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