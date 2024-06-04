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Ребел Уилсон сходила с невестой на свидание в ресторан в Западном Голливуде

4 июня 2024 17:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ребел Уилсон показалась с невестой в Голливуде.
Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: instagram.com/rebelwilson/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон и ее невеста Рамона Агрума отпраздновали месяц прайда романтическим ужином в Западном Голливуде. Для такого события они выбрали изысканные образы.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Актриса во время встречи с невестой в ресторане излучала элегантность. Для вечернего выхода она выбрала белое макси платье с поясом в горошек и длинными рукавами. Звезда дополнила его небрежными локонами, черными туфлями-лодочками и добавила ярких красок образу маленькой красной помадой и в тон ей кожаной сумкой через плечо.

Ее невеста, дизайнер одежды Рамона Агрума нардяилась в черный комбинезон с поясом, небольшим V-образным вырезом и свободными рукавами. Дополнила свой образ избранница Уилсон туфлями-лодочками с черным носком и крохотной кожаной сумкой через плечо в тон. Для вечернего выхода Агрума нанесла легкий макияж и выровняла свои светлые волосы.

Ребел Уилсон посетила с любимой ресторан
Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: BackGrid
Ребел Уилсон показалась с невестой
Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: BackGrid
Ребел Уилсон сходила на свидание
Австралийская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой Рамоной Агрумой. Фото: BackGrid

Личная жизнь Ребел Уилсон

Пара официально заявила о своих отношениях в июне 2022 года, а в ноябре того же года у них появилась 18-месячная дочь Ройс, которую родила для них суррогатная мать.

С февраля 2023 года Уилсон и Агрум помолвлены.

Напомним, актриса Дженнифер Энистон похвасталась стройной талией в стильном наряде. А также английская актриса Джессика Мэдсен призналась в том, что любит женщину.

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