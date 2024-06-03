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Акторка серіалу "Бріджертони" зізналась, що кохає жінку

3 червня 2024 22:51
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка серіалу "Бріджертони" Джессіка Медсен зробила відверту заяву про особисте життя
Англійська акторка Джессіка Медсен. Фото: Instagram/jess_mads
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Англійська акторка Джессіка Медсен, яка грає роль Криссиди Каупер в серіалі "Бріджертони" від Netflix, зробила зізнання в соцмережах. Його вона присвятила прайд місяцю. Саме в червні в багатьох країнах світу проходять різні заходи на підтримку  ЛГБТК+ спільноти.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram 32-річної Джессіки Медсен.

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Джессіка опублікувала серію  творів мистецтва, присвячених спільноті ЛГБТК+, фотографію зі Стоунволлських бунтів (1969 рік, Нью-Йорк), а також коротке відео, на якому позує в райдужних стразах на обличчі.

"Закохана у жінку, голосно про це кажу і пишаюся цим", — лаконічно заявила Медсен.

Англійська акторка Джессіка Медсен
Англійська акторка Джессіка Медсен. Скриншот: Instagram/jess_mads

Акторка додала хештеги #прайд, #прайдмісяць, #любовлюбов, #гейпрайд". Декілька її колег із серіалу "Бріджертони" підтримали Джессіку в коментарях.  Серед них, зокрема, Нікола Кофлан, яка грає Пенелопу Фетерінгтон, і Джонатан Бейлі (відкритий гей). В популярному шоу він виконує роль Ентоні Бріджертона. Вони залишили емодзі із сердечками. 

Акторка Ганна Додд, яка грає Франческу Бріджертон, написала в коментарях "Люблю тебе". Джоанна Бобін (леді Каупер), додала: "Іди, дівчинко! Люблю тебе". Водночас авторка оригінальної серії книг "Бріджертони" Джулія Квінн прокоментувала публікацію Джессіки Медсен емодзі з веселкових сердечок.

Рівно рік тому Медсен також почала святкувати прайд місяць з відвертостей. Тоді вона зізналась, що є бісексуалкою. Втім подробиць, кого саме кохає, тоді акторка не розкрила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Madsen (@jess_mads)

Нагадаємо, раніше ми писали, що третій сезон серіалу "Бріджертони" знімала кінооператорка з України. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Усі жінки — відьми" записала зворушливе відео до українців.

серіал "Бріджертони"
акторка
ЛГБТ
закордонні зірки

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