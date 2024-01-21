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Ребрик поділилася плюсами та мінусами своєї третьої вагітності

21 січня 2024 21:21
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Стас Кожушко
Редактор
Ребрик поділилася плюсами та мінусами своєї третьої вагітності
Телеведуча, акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким очікують народження третьої дитини. В зіркового подружжя з’явиться ще одна дівчинка. Ребрик відверто розповідає підписникам про вагітність. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах 42-річної телеведучої. 

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Плюси та мінуси вагітності Лілії Ребрик

За словами акторки, для неї третя вагітність зовсім інакша. Хоча як і в попередні дві, Ребрик активно працює. Втім, не втомлюється так, як раніше. Бо дає собі вчасно перепочити. Серед плюсів поточної вагітності Лілія відзначила те, що в неї відросло волосся. Його вона хоче зберегти після пологів. Також в зірки зник токсикоз.

"Після шостого місяця лише на третій вагітності мій організм нарешті припинив пручатися. Токсикоз як рукою зняло! Незнайоме для мене прекрасне відчуття. Бо з дівчатами — що з Діаною, що з Поліною щодня всі девʼять місяців токсикозила. Але то дрібниці в порівнянні з тим, яке щастя на тебе потім чекає".

Лілія Ребрик з родиною. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Настрій в Лілії мінливий, емоції зашкалюють. Ребрик важко переносить обстріли. Телеведуча піддається стресу, боїться заглядати у стрічку новин, плаче та лютує на росіян. Також акторка стала більш чуттєвою  до хейту.

Напередодні, деякі користувачі соцмереж звинуватили зіркове подружжя в корисливих цілях третьої вагітності (багатодітні чоловіки мають право виїжджати за кордон під час війни).

"Як відкрию коментарі, то хоч до бабки йди яйцями викочувати. Ну і шалено дратують боти, які атакують мою сторінку, закидаючи мене в тіньовий бан. Тому дякую моїм найкращим підписникам за активність", — підсумувала Ребрик.

Телеведуча, акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше ми писали, як Лілія Ребрик відсвяткувала річницю весілля. Також ми розповідали, що блогер Машуковський звинуватив український ювелірний бренд у співпраці з росіянами.

Лілія Ребрик
соцмережі
вагітність
українські зірки

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