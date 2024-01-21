Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ребрик поделилась плюсами и минусами своей третьей беременности arrow

Ребрик поделилась плюсами и минусами своей третьей беременности

21 января 2024 21:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ребрик поделилась плюсами и минусами своей третьей беременности
Телеведущая, актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик вместе с мужем, хореографом Андреем Диким ожидает рождения третьего ребенка. У звездных супругов появится еще одна девочка. Ребрик откровенно рассказывает подписчикам о беременности.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях 42-летней телеведущей.

Читайте также:

Плюсы и минусы беременности Лилии Ребрик

По словам актрисы, для нее третья беременность совсем иная. Хотя, как и в предыдущие две, Ребрик активно работает. Впрочем, не устает так, как раньше. Потому что дает себе вовремя отдохнуть. Среди плюсов текущей беременности Лилия отметила то, что у нее отросли волосы. Их она желает сохранить после родов. Также у звезды исчез токсикоз.

"После шестого месяца только на третьей беременности мой организм наконец прекратил сопротивляться. Токсикоз как рукой сняло! Незнакомое для меня, прекрасное чувство. Потому что с девочками — что с Дианой, что с Полиной — ежедневно все девять месяцев токсикозила. Но это мелочи по сравнению с тем, какое счастье тебя потом ждет".

Лилия Ребрик с семьей. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Настроение у Лилии изменчиво, эмоции зашкаливают. Ребрик тяжело переносит обстрелы. Телеведущая поддается стрессу, боится заглядывать в ленту новостей, плачет и свирепствует на россиян. Также актриса стала более чувствительна к хейту.

Накануне некоторые пользователи соцсетей обвинили звездных супругов в корыстных целях третьей беременности (многодетные мужчины имеют право выезжать за границу во время войны).

"Как открою комментарии, то хоть к бабке иди яйцами выкатывать. Ну и безумно раздражают боты, которые атакуют мою страницу, забрасывая меня в теневой бан. Поэтому спасибо моим лучшим подписчикам за активность", — подытожила Ребрик.

Телеведущая, актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Напомним, ранее мы писали, как Лилия Ребрик отпраздновала годовщину свадьбы. Также мы рассказывали, что блогер Машуковский обвинил украинский ювелирный бренд в сотрудничестве с россиянами.

Лилия Ребрик
соцсети
беременность
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

Актуальное по теме