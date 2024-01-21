Ребрик поделилась плюсами и минусами своей третьей беременности

Телеведущая, актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик вместе с мужем, хореографом Андреем Диким ожидает рождения третьего ребенка. У звездных супругов появится еще одна девочка. Ребрик откровенно рассказывает подписчикам о беременности.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях 42-летней телеведущей.

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Плюсы и минусы беременности Лилии Ребрик

По словам актрисы, для нее третья беременность совсем иная. Хотя, как и в предыдущие две, Ребрик активно работает. Впрочем, не устает так, как раньше. Потому что дает себе вовремя отдохнуть. Среди плюсов текущей беременности Лилия отметила то, что у нее отросли волосы. Их она желает сохранить после родов. Также у звезды исчез токсикоз.

"После шестого месяца только на третьей беременности мой организм наконец прекратил сопротивляться. Токсикоз как рукой сняло! Незнакомое для меня, прекрасное чувство. Потому что с девочками — что с Дианой, что с Полиной — ежедневно все девять месяцев токсикозила. Но это мелочи по сравнению с тем, какое счастье тебя потом ждет".

Лилия Ребрик с семьей. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Настроение у Лилии изменчиво, эмоции зашкаливают. Ребрик тяжело переносит обстрелы. Телеведущая поддается стрессу, боится заглядывать в ленту новостей, плачет и свирепствует на россиян. Также актриса стала более чувствительна к хейту.

Накануне некоторые пользователи соцсетей обвинили звездных супругов в корыстных целях третьей беременности (многодетные мужчины имеют право выезжать за границу во время войны).

"Как открою комментарии, то хоть к бабке иди яйцами выкатывать. Ну и безумно раздражают боты, которые атакуют мою страницу, забрасывая меня в теневой бан. Поэтому спасибо моим лучшим подписчикам за активность", — подытожила Ребрик.

Телеведущая, актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Напомним, ранее мы писали, как Лилия Ребрик отпраздновала годовщину свадьбы. Также мы рассказывали, что блогер Машуковский обвинил украинский ювелирный бренд в сотрудничестве с россиянами.