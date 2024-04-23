Речі Вів'єн Вествуд продадуть на аукціоні — подробиці

Британська модельєрка Вів'єн Вествуд. Фото: instagram.com/viviennewestwood/

На аукціоні Christie’s у Лондоні продадуть речі з особистого гардеробу всесвітньовідомої британської модельєрки Вів'єн Вествуд. Виручені кошти підуть на благодійність.

Про це повідомляють організатори аукціону.

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Благодійний аукціон буде проходити на початку літа у двох форматах — онлайн та офлайн. Зокрема, традиційний аукціон відбудеться 25 червня, а онлайн буде проходити паралельно з ним з 14 по 28 червня. Керувати благодійним аукціоном буде чоловік Вів'єн дизайнер Андреас Кронталер.

Виручені кошти спрямують до благодійного Фонду Вів'єн, Amnesty International, "Лікарі без кордонів" та Грінпіс.

Колекція особистих речей з гардероба покійної модельєрки включає культові образи, які вона створила і носила протягом останніх чотирьох десятиліть свого життя.

На аукціоні також буде виставлено гральні карти під назвою "Стратегія 2: Врятувати світ". Їх створенням Вів'єн привертала увагу світу до глобальних проблем людства, таких як зміна клімату, соціальна нерівність та недотримання прав людини.

Чим відома Вів'єн Вествуд

У 1981 році Вів'єн заснувала власний бренд одягу, який швидко став популярним.

Британську модельєрку вважають засновницею стилю панк у високій моді. Саме вона зробила популярними у світі образи з рваними джинсами та косухами. Зірка створювала одяг для музикантів із легендарного британського панк-гурту Sex Pistols.

За життя вона її встигли нагородити лицарським орденом Британської імперії за внесок у культуру.

З 2000-х років модельєрка почала створювати колекції, які привертали увагу до глобальних проблем людства, зокрема екології та клімату.

Вів'єн Вествуд померла 29 грудня 2022 року в колі своєї сім'ї у Лондоні.

Зараз по всьому світу налічується більше 500 бутиків одягу Vivienne Westwood.

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