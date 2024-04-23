Вещи Вествуд продадут на аукционе — подробности

Британская модельер Вивьен Вествуд. Фото: instagram.com/viviennewestwood/

На аукционе Christie's в Лондоне продадут вещи из личного гардероба всемирно известной британской модельерки Вивьен Вествуд. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Об этом сообщают организаторы аукциона.

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Благотворительный аукцион будет проходить в начале лета в двух форматах — онлайн и офлайн. В частности, традиционный аукцион пройдет 25 июня, а онлайн будет проходить параллельно с ним с 14 по 28 июня. Руководить благотворительным аукционом будет муж Вивьен дизайнер Андреас Кронталер.

Вырученные средства направят в благотворительный Фонд Вивьен, Amnesty International, "Врачи без границ" и Гринпис.

Коллекция личных вещей из гардероба покойного модельера включает в себя культовые образы, которые она создала и носила в течение последних четырех десятилетий своей жизни.

На аукционе также будут выставлены игральные карты под названием "Стратегия 2: Спасти мир". Их созданием Вивьен привлекала внимание мира к глобальным проблемам человечества, таких как изменение климата, социальное неравенство и несоблюдение прав человека.

Чем известна Вивьен Вествуд

В 1981 году Вивьен основала собственный бренд одежды, который быстро стал популярным.

Британского модельера считают основательницей стиля панк в высокой моде. Именно она сделала популярными в мире образы с рваными джинсами и косухами. Звезда создавала одежду для музыкантов из легендарной британской панк-группы Sex Pistols.

При жизни ее успели наградить рыцарским орденом Британской империи за вклад в культуру.

С 2000-х годов модельер начала создавать коллекции, которыми привлекала внимание к глобальным проблемам человечества, в частности экологии и климата.

Вивьен Вествуд умерла 29 декабря 2022 года в кругу своей семьи в Лондоне.

Сейчас во всем мире насчитывается более 500 бутиков одежды Vivienne Westwood.

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