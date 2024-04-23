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Вещи из гардероба Вивьен Вествуд продадут на благотворительном аукционе — куда пойдут средства

23 апреля 2024 21:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вещи Вествуд продадут на аукционе — подробности
Британская модельер Вивьен Вествуд. Фото: instagram.com/viviennewestwood/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На аукционе Christie's в Лондоне продадут вещи из личного гардероба всемирно известной британской модельерки Вивьен Вествуд. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Об этом сообщают организаторы аукциона.

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Благотворительный аукцион будет проходить в начале лета в двух форматах — онлайн и офлайн. В частности, традиционный аукцион пройдет 25 июня, а онлайн будет проходить параллельно с ним с 14 по 28 июня. Руководить благотворительным аукционом будет муж Вивьен дизайнер Андреас Кронталер.

Вырученные средства направят в благотворительный Фонд Вивьен, Amnesty International, "Врачи без границ" и Гринпис.

Коллекция личных вещей из гардероба покойного модельера включает в себя культовые образы, которые она создала и носила в течение последних четырех десятилетий своей жизни.

На аукционе также будут выставлены игральные карты под названием "Стратегия 2: Спасти мир". Их созданием Вивьен привлекала внимание мира к глобальным проблемам человечества, таких как изменение климата, социальное неравенство и несоблюдение прав человека.

Чем известна Вивьен Вествуд

В 1981 году Вивьен основала собственный бренд одежды, который быстро стал популярным.

Британского модельера считают основательницей стиля панк в высокой моде. Именно она сделала популярными в мире образы с рваными джинсами и косухами. Звезда создавала одежду для музыкантов из легендарной британской панк-группы Sex Pistols.

При жизни ее успели наградить рыцарским орденом Британской империи за вклад в культуру.

С 2000-х годов модельер начала создавать коллекции, которыми привлекала внимание к глобальным проблемам человечества, в частности экологии и климата.

Вивьен Вествуд умерла 29 декабря 2022 года в кругу своей семьи в Лондоне.

Сейчас во всем мире насчитывается более 500 бутиков одежды Vivienne Westwood.

Напомним, ранее мы писали, что скончался итальянский дизайнер Роберто Кавалли. Также мы рассказывали, что американский актер А. Джей Симпсон, девять лет отсидевший за убийство жены, умер от онкологии.

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