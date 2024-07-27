Хто став найкрасивішою акторкою всіх часів — деталі

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Названо найкрасивішу акторку всіх часів. Портал List Challanges склав рейтинг, у якому перемогла культова акторка, яка не втрачає вроди і сьогодні.

Результати оприлюднили на сайті.

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Моніка Беллуччі стала найкрасивішою акторкою всіх часів

Італійська акторка Моніка Беллуччі обійшла всіх голлівудських ікон моди. Вона очолила список, однак відразу за нею — легендарна білявка Мерилін Монро.

Американська зірка "Містер і місіс Сміт" Анджеліна Джолі посіла третє місце, трохи обійшовши секс-символ 1950-тих Джейн Менсфільд. Також до п’ятірки потрапила Ракель Велч, яка зіграла Констанцію Бонасьє у фільмі "Три мушкетери".

Рейтинг найкрасивіших акторок усіх часів. Фото: скриншот сайту

У десятку увійшла "Міс світу 1994 року" та відома акторка Боллівуду Айшварія Рай. З нею і — зірка фільму Федеріко Фелліні "Солодке життя" Аніта Екберг, рудоволоса муза Ріта Гейворт, "ангел" Victoria's Secret Гелена Крістенсен та "дівчина" Джеймс Бонда Урсула Андресс.

Десятка найкрасивіших акторок усіх часів. Фото: скриншот сайту

Нагадаємо, батько Анджеліни Джолі зробив обурливу заяву щодо її пропалестинської позиції. Також інсайдер зізнався, чи вдасться помиритися Джолі з колишнім чоловіком Бредом Піттом.