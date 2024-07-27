Хто став найкрасивішою акторкою всіх часів — деталі

Рейтинг найкрасивіших акторок — хто переплюнув Мерлін Монро та як оцінили Анджеліну Джолі
Названо найкрасивішу акторку всіх часів. Портал List Challanges склав рейтинг, у якому перемогла культова акторка, яка не втрачає вроди і сьогодні.
Результати оприлюднили на сайті.
Моніка Беллуччі стала найкрасивішою акторкою всіх часів
Італійська акторка Моніка Беллуччі обійшла всіх голлівудських ікон моди. Вона очолила список, однак відразу за нею — легендарна білявка Мерилін Монро.
Американська зірка "Містер і місіс Сміт" Анджеліна Джолі посіла третє місце, трохи обійшовши секс-символ 1950-тих Джейн Менсфільд. Також до п’ятірки потрапила Ракель Велч, яка зіграла Констанцію Бонасьє у фільмі "Три мушкетери".
У десятку увійшла "Міс світу 1994 року" та відома акторка Боллівуду Айшварія Рай. З нею і — зірка фільму Федеріко Фелліні "Солодке життя" Аніта Екберг, рудоволоса муза Ріта Гейворт, "ангел" Victoria's Secret Гелена Крістенсен та "дівчина" Джеймс Бонда Урсула Андресс.
Нагадаємо, батько Анджеліни Джолі зробив обурливу заяву щодо її пропалестинської позиції. Також інсайдер зізнався, чи вдасться помиритися Джолі з колишнім чоловіком Бредом Піттом.
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