Кто стал самой красивой актрисой всех времен.

Рейтинг самых красивых актрис — кто переплюнул Мерлин Монро и как оценили Анджелину Джоли
Названа самая красивая актриса всех времен. Портал List Challanges составил рейтинг, в котором победила культовая актриса, не теряющая красоты и сегодня.
Результаты были обнародованы на сайте.
Моника Беллуччи стала самой красивой актрисой всех времен
Итальянская актриса Моника Беллуччи обошла всех голливудских икон моды. Она возглавила список, однако сразу за ней — легендарная блондинка Мэрилин Монро.
Американская звезда "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли заняла третье место, немного обойдя секс-символ 1950-х Джейн Мэнсфильд. Также в пятерку попала Ракель Уэлч, сыгравшая Констанцию Бонасье в фильме "Три мушкетера".
В десятку вошла "Мисс мира 1994 года" и известная актриса Болливуда Айшвария Рай. С ней и звезда фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь" Анита Экберг, рыжеволосая муза Рита Гейворт, "ангел" Victoria's Secret Гелена Кристенсен и "девушка" Джеймс Бонда Урсула Андресс.
Напомним, отец Анджелины Джоли сделал возмутительное заявление по поводу ее пропалестинской позиции. Также инсайдер признался, удастся ли помириться Джоли с бывшим мужем Брэдом Питтом.
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