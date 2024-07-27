Кто стал самой красивой актрисой всех времен.

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Названа самая красивая актриса всех времен. Портал List Challanges составил рейтинг, в котором победила культовая актриса, не теряющая красоты и сегодня.

Результаты были обнародованы на сайте.

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Моника Беллуччи стала самой красивой актрисой всех времен

Итальянская актриса Моника Беллуччи обошла всех голливудских икон моды. Она возглавила список, однако сразу за ней — легендарная блондинка Мэрилин Монро.

Американская звезда "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли заняла третье место, немного обойдя секс-символ 1950-х Джейн Мэнсфильд. Также в пятерку попала Ракель Уэлч, сыгравшая Констанцию Бонасье в фильме "Три мушкетера".

Рейтинг самых красивых актрис всех времен. Фото: скриншот сайта

В десятку вошла "Мисс мира 1994 года" и известная актриса Болливуда Айшвария Рай. С ней и звезда фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь" Анита Экберг, рыжеволосая муза Рита Гейворт, "ангел" Victoria's Secret Гелена Кристенсен и "девушка" Джеймс Бонда Урсула Андресс.

Десятка самых красивых актрис всех времен. Фото: скриншот сайта

Напомним, отец Анджелины Джоли сделал возмутительное заявление по поводу ее пропалестинской позиции. Также инсайдер признался, удастся ли помириться Джоли с бывшим мужем Брэдом Питтом.