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Інсайдер розповів, чи піде Бред Пітт на примирення із Джолі

22 липня 2024 08:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Розлучення Бред Пітта та Джолі — чи готовий помиритися зірка "Бійцівського клубу"
Голлівудські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор Бред Пітт не збирається відмовлятися від позову проти колишньої дружини Анджеліни Джолі. Джерела стверджують, що у Джолі закінчилися вагомі аргументи, а тому вона намагається домовитися про мирову.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна Джолі звернулася до колишнього чоловіка Бреда Пітта для того, щоб попросити його відкликати судові позови, щоб дати можливість її родині "зцілитися".  Колишнє подружжя ділить французьку виноробню, яку вони придбали у 2008 році. Пітт подав до суду на свою колишню дружину через продаж її за 67 мільйонів доларів без його згоди.

Джерела DailyMail повідомляють, що зірка "Бійцівського клубу" не має наміру відмовлятися від позову. У повідомленні інсайдерів йдеться про те, що Джолі попросила мирову угоду лише після того, як зрозуміла, що у неї не настільки сильні аргументи, як вона вважала раніше.  

Бред Пітт не погодиться на мирову
Бред Пітт не відмовиться від позову проти Анджеліни Джолі. Фото: Reuters

"Анджеліна просить його припинити боротьбу, ніби вона миротворець. Це не що інше, як намагання виставити себе жертвою. Це не сварка. Це бізнес-суперечка з приводу продажу майна, яке в кінцевому підсумку мало дістатися їхнім дітям. Це був їхній спадок, і вона це знає. Вона розуміє, що у неї більше немає сильних аргументів, і вона розуміє, що їй доведеться розщедритися на гроші за рішенням суду", — йдеться у повідомленні джерела.

Нагадаємо, ми писали, як нове кохання змінило Бреда Пітта. А раніше ми писали про подробиці роману Бреда Пітта з молодшою дизайнеркою. 

суд скандал Анджеліна Джолі Бред Пітт розлучення закордонні зірки

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