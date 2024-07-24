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Стала жертвою пропаганди антисемітизму — батько Анджеліни Джолі розкритикував її позицію

24 липня 2024 08:14
Антоніна Завадська - Редактор
Джон Войт розкритикував Анджеліну Джолі через її підтримку палестинців — деталі
Американський актор Джон Войт. Фото: WireImage
Антоніна Завадська - Редактор

Американський актор Джон Войт не погоджується з переконаннями своєї популярної доньки Анджеліни Джолі. Він вважає, що вона не має підтримувати палестинців, адже не має достатньо інформації про воєнний конфлікт.

Про це він заявив в інтерв'ю Variety.

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Джон Войт критично висловився щодо позиції своєї доньки Анджеліни Джолі. Він не схвалює її підтримку палестинців, адже сам на боці Ізраїлю. На його думку, актора "була піддана пропаганді та на неї вплинули антисеміти".

Джон Войт розкритикував Анджеліну Джолі. Фото: Variety
Джон Войт розкритикував Анджеліну Джолі. Фото: Variety

Він тривалий час був відвертим прихильником Ізраїлю. Однак, визнавав, що роль Джолі спеціального посла ОНН у справах біженців вплинула і на його життя. 

"Енджі пов’язана з ООН, і їй подобається виступати на захист біженців. Але ці люди не є біженцями", — додав Войт.

Анджеліна Джолі підтримує палестинців. Фото: AFP
Анджеліна Джолі підтримує палестинців. Фото: AFP

Батько Джолі вважає, що вона недостатньо проінформована про конфлікт Ізраїлю та бойовиків ХАМАСу, адже в Голлівуді "поняття не мають, що насправді відбувається". Він пояснив, що американська кіноіндустрія живе у власній бульбашці. Зазначимо, що Войт також працює в Голлівуду.

"Я люблю свою дочку. Я не хочу сваритися зі своєю донькою. Але річ у тому, що я думаю, що на неї вплинула ООН. З самого початку з правами людини було жахливо. Вони називають це правами людини, але це просто антиізраїльська критика. Вона не знає, якими є справжні ставки та справжня історія", — гаряче висловився він.

Джон Войт назвав Анджеліну Джолі "жертвою пропаганди". Фото: Variety
Джон Войт назвав Анджеліну Джолі "жертвою пропаганди". Фото: Variety

Нагадаємо, що батько Анджеліни Джолі від початку воєнного конфлікту критикує її підтримку палестинців. Він неодноразово висловлювався про це в медіа, однак сама акторка не реагує. 

Також ми розповідали, чи готовий Бред Пітт помиритися з колишньою дружиною. Також стало відомо, чому донька актора відмовилась від його прізвища. Раніше з'явились страшні деталі розлучення Джолі та Пітта.

Ізраїль Анджеліна Джолі ООН Голлівуд актори закордонні зірки Палестина критика

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