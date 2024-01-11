Рекламу з екснаречною Роберта Паттінсона заборонили за надмірну відвертість

Співачка FKA twigs. Фото: instagram.com/fkatwigs/

Постер для Calvin Klein із зображенням британської спвачки та колишньої нареченої актора Роберта Паттінсона FKA twigs був заборонений через те, що він міг викликати серйозні образи, об'єктивуючи жінок. На плакаті, який побачили в квітні минулого року, була зображена 36-річна співачка в джинсовій сорочці, яка оголила сідниці та частину грудей, з текстом: "Calvin Klein або нічого".

Про це пише Daily Mail.

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Управління з рекламних стандартів (ASA) отримало дві скарги про те, що зображення були "надмірно відвертими", образливими та безвідповідальними, оскільки вони об’єктивували жінок.

Співачка FKA twigs. Фото: ASA

Захищаючи рекламу, Calvin Klein сказав, що вона схожа на рекламу, яку бренд випускав у Великій Британії протягом багатьох років.

Боси модного бренду сказали, що FKA twigs, яку вони описали як "впевнену в собі та наділену силами жінку", співпрацювала з Calvin Klein для створення образу та схвалила його перед публікацією.

Він додав, що всі "відверті" ділянки тіла були повністю прикриті, а FKA twigs перебувала у природньому положенні.

ASA повідомила: "Ми вважаємо, що композиція зображення зосереджує увагу глядачів на тілі моделі, а не на одязі, який рекламується, настільки, що вона представляла її як стереотипний інтимний об’єкт. Тому ми дійшли висновку, що реклама була безвідповідальною та, ймовірно, призвела до серйозних образ".

Співачка відповіла на бан.

"Я не бачу "стереотипного інтимного об’єкта", яким мене назвали. Я бачу красиву сильну жінку, чиє неймовірне тіло пережило більше болю, ніж ви можете собі уявити. У світлі огляду інших минулих і поточних кампаній такого характеру я не можу не відчути, що тут є подвійні стандарти...Я пишаюся своїм тілом та підтримую мистецтво, яке я створюю за стандартами таких жінок, як Джозефін Бейкер, Ерта Кітт і Грейс Джонс. Дякую Кіку, Мерту та Маркусу, які дали мені можливість висловитися саме так, як я хотіла — я не хочу змінювати свою зйомку", — сказала артистка.

ASA не заборонила два плакати з однієї кампанії, на яких зображена модель Кендалл Дженнер, після скарг на тих самих підставах, встановивши, що вони не зосереджувалися на її тілі таким чином, щоб зображувати її як інтимний об’єкт, і рівень оголеності не перевищував чого люди очікують від реклами білизни.

FKA twigs також знімалася у рекламній кампанії Calvin Klein у 2016 році.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд оголила спину у стильній фотосесії.

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