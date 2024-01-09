Як у старі часи — Сінді Кроуфорд оголила спину у стильній фотосесії

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Сінді Кроуфорд знову прикрасила обкладинку відомого глянцю. Модель позувала у стильному вбранні, оголивши розкішні форми.

Про це пише Harper’s BAZAAR Singapore.

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Сінді вже прикрашала обкладинку Harper’s BAZAAR Singapore (грудень 2005 року, вересень 2011 року та лютий 2020 року). У січні 2024 року супермодель позувала у четвертій фотосесії для видання.

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Нещодавно Кроуфорд знялася в документальному фільмі Apple TV+ "Супермоделі" разом зі своїми колегами: Крісті Терлінгтон, Наомі Кемпбелл і Ліндою Євангелістою.

"Найцікавіше в цьому документальному фільмі те, що ми вчотирьох створили його. Ми відчули, що існує стільки ностальгії за нашою епохою, і що ми хочемо розповісти наші історії. Було чудово відновити зв’язок і провести час один з одним і озирнутися крізь призму досвіду. Я слухала кожну з їхніх історій і спогадів. Звичайно, я була дуже зворушена тим, що пережила Лінда. Я також багато дізналася з історії Наомі. Незважаючи на те, що я була поруч у той самий час, почути пояснення Наомі про те, що їй часто платили менше, ніж іншим моделям, було боляче й нагадування про те, як нам усім потрібно триматися разом, щоб бути інклюзивними", — говорить модель.

Хоча кар’єра Кроуфорд є майже хрестоматійним прикладом, зірка заперечує, що це було прорахованим кроком з її боку.

"Це ніколи не було частиною великого план. Я хотіла мати більше голосу в проектах, які я робила, а також створювати власні речі", — пригадує зірка.

Нагадаємо, донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії.

Раніше батьки Шакіри влаштували фотосесію біля її семиметрової статуї.