Як у старі часи — Сінді Кроуфорд оголила спину у стильній фотосесії
Сінді Кроуфорд знову прикрасила обкладинку відомого глянцю. Модель позувала у стильному вбранні, оголивши розкішні форми.
Про це пише Harper’s BAZAAR Singapore.
Стильна фотосесія Сінді Кроуфорд
Сінді вже прикрашала обкладинку Harper’s BAZAAR Singapore (грудень 2005 року, вересень 2011 року та лютий 2020 року). У січні 2024 року супермодель позувала у четвертій фотосесії для видання.
Нещодавно Кроуфорд знялася в документальному фільмі Apple TV+ "Супермоделі" разом зі своїми колегами: Крісті Терлінгтон, Наомі Кемпбелл і Ліндою Євангелістою.
"Найцікавіше в цьому документальному фільмі те, що ми вчотирьох створили його. Ми відчули, що існує стільки ностальгії за нашою епохою, і що ми хочемо розповісти наші історії. Було чудово відновити зв’язок і провести час один з одним і озирнутися крізь призму досвіду. Я слухала кожну з їхніх історій і спогадів. Звичайно, я була дуже зворушена тим, що пережила Лінда. Я також багато дізналася з історії Наомі. Незважаючи на те, що я була поруч у той самий час, почути пояснення Наомі про те, що їй часто платили менше, ніж іншим моделям, було боляче й нагадування про те, як нам усім потрібно триматися разом, щоб бути інклюзивними", — говорить модель.
Хоча кар’єра Кроуфорд є майже хрестоматійним прикладом, зірка заперечує, що це було прорахованим кроком з її боку.
"Це ніколи не було частиною великого план. Я хотіла мати більше голосу в проектах, які я робила, а також створювати власні речі", — пригадує зірка.
Нагадаємо, донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії.
Раніше батьки Шакіри влаштували фотосесію біля її семиметрової статуї.
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