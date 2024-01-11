Рекламу с экснаречной Роберта Паттинсона запретили за чрезмерную откровенность

Певица FKA twigs. Фото: instagram.com/fkatwigs/

Постер для Calvin Klein с изображением британской певицы и бывшей невесты актера Роберта Паттинсона FKA twigs был запрещен из-за того, что он мог вызвать серьезные оскорбления, объективируя женщин. На плакате, который увидели в апреле прошлого года, была изображена 36-летняя певица в джинсовой рубашке, обнажившая ягодицы и часть груди, с текстом "Calvin Klein или ничего".

Об этом пишет Daily Mail.

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Управление рекламных стандартов (ASA) получило две жалобы о том, что изображения были "чрезмерно откровенными", оскорбительными и безответственными, поскольку они объективировали женщин.

Певица FKA twigs. Фото: ASA

Защищая рекламу, Calvin Klein сказал, что она похожа на рекламу, которую бренд выпускал в Великобритании многие годы.

Боссы модного бренда сказали, что FKA twigs, которую они описали как "уверенную в себе и наделенную силами женщину", сотрудничала с Calvin Klein для создания образа и одобрила его перед публикацией.

Он добавил, что все "откровенные" участки тела были полностью прикрыты, а FKA twigs находилась в естественном положении.

ASA сообщила: "Мы считаем, что композиция изображения сосредотачивает внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде, настолько, что она представляла ее как стереотипный интимный объект, поэтому мы пришли к выводу, что реклама была безответственной и, вероятно, привела к серьезным оскорблениям".

Певица ответила на бан.

"Я не вижу "стереотипного интимного объекта", которым меня назвали. Я вижу красивую сильную женщину, чье невероятное тело испытало больше боли, чем вы можете себе представить. В свете обзора других прошлых и текущих кампаний такого характера я не могу не почувствовать, что здесь двойные стандарты...Я горжусь своим телом и поддерживаю искусство, которое я создаю по стандартам таких женщин, как Джозефин Бейкер, Эрта Китт и Грейс Джонс. Спасибо Кику, Мерту и Маркусу, которые дали мне возможность высказаться именно так, как я хотела — я не хочу менять свою съемку", — сказала артистка.

ASA не запретила два плаката с другой кампании, на которых изображена модель Кендалл Дженнер, после жалоб на тех же основаниях, установив, что они не сосредотачивались на ее теле таким образом, чтобы изображать ее как интимный объект, и уровень обнаженности не превышал тот, который люди ожидают от рекламы белья.

FKA twigs также снималась в рекламной кампании Calvin Klein в 2016 году.

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