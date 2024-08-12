Ярмак отримав від Сирського нагрудний знак "Золотий хрест"

Український артист YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK), який нині захищає Україну, отримав почесну нагороду від Главкома ЗСУ Олександра Сирського. Керівництво відзначило захисника нагрудним знаком "Золотий хрест" за його мужність і успішне виконання бойових завдань.

Про це музикант повідомив у Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Сирський нагородив репера Ярмака

Репер та військовий поділився із шанувальниками радісною новиною. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив його нагрудним знаком "Золотий хрест". Музикант пояснив, що такі відзнаки призначають військовим за проявлену мужність та успішне виконання завдань під час бою.

Ярмак зізнається, що став на захист країни не заради медалей та кар'єри, а тому більше цінує бойові нагороди, ніж державні. Артист також додав, що пишається своїми побратимами.

"Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки, х*рячив разом зі всіма солдатами і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта", — розповів захисник.

Нагорода репера Ярмака. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Ярмак отримав нагрудний знак від Главкома Сирського. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Ярмак пишається побратимами. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Раніше ми розповідали про те, що артист YARMAK зворушлив українців милими сімейними кадрами. А також репер висловився про чоловіків, які уникають мобілізації.