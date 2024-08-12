Ярмак получил от Сырского нагрудный знак "Золотой крест"

Украинский актер YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK), который ныне защищает Украину, получил почетную награду от Главкома ВСУ Александра Сырского. Руководство отметило защитника нагрудным знаком "Золотой крест" за его мужество и успешное выполнение боевых задач.

Об этом музыкант сообщил в Stories на своей странице Instagram.

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Рэпер и военный поделился с поклонниками радостной новостью. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский наградил его нагрудным знаком "Золотой крест". Музыкант объяснил, что такие знаки отличия назначают военным за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.

Ярмак признается, что стал на защиту страны не ради медалей и карьеры, а потому больше ценит боевые награды, чем государственные. Артист также добавил, что гордится своими побратимами.

"Я делаю все для своей страны не ради наград или отличий. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. Наоборот, х*рячил вместе со всеми солдатами и дослужился за два с половиной года до сержанта", — рассказал защитник.

Награда рэпера Ярмака. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Ярмак получил нагрудный знак от Главкома Сырского. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Ярмак гордится побратимами. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Ранее мы рассказывали о том, что артист YARMAK тронул украинцев милыми семейными кадрами. А также рэпер высказался о мужчинах, избегающих мобилизации.