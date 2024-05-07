Український репер-захисник YARMAK висловився про ухилянтів

Український артист YARMAK на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український хіп-хоп-виконавець і актор YARMAK (Олександр Ярмак, — Ред.), який зараз служить в ЗСУ, висловився про чоловіків під час війни. Відомий репер зізнався, що він думає про тих, хто сьогодні тікає від мобілізації, і розповів, чи були такі моменти, коли йому було страшно.

Про це YARMAK розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український репер зізнався, як він ставиться до тих, хто зараз всіма силами намагається втекти від мобілізації. Він розповів, яка зараз ситуація на фронті, і додав, чого саме не вистачає українській армії. До того ж, YARMAK анонсував великий рекрутинг однієї структури.

"У мене особливої зневаги немає, я навпаки намагаюся всіма закликами, діями мотивувати цих людей побороти страх. Ми пройшли шлях, коли не було, наприклад, взагалі дронів, коли в дрони не вірили, зараз є дрони, віра, є все, зараз потрібні тільки люди. Зараз ми займаємося певною справою, про яку я не можу говорити, але найближчим часом ми оголосимо про свій великий рекрутинг дуже цікавої структури", — заявив YARMAK.

Репер YARMAK під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також відомий артист розповів, як українські захисники і він, зокрема, перебувають постійно на межі життя і загибелі. Проте, YARMAK наголошує, що вони постійно вчаться не робити помилок на передовій.

"Буває все дуже несподівано. І те, як летять снаряди, керовані авіаційні бомби, ти ніколи не можеш прорахувати, де вона впаде, що буде з тобою у цей момент. Були декілька моментів, коли 30 секунд-хвилина вирішувала питання життя. Якісь сили оберігали, що ти просто 30 секунд був там, ти міг затриматися і все, залишитися там на все життя. Але намагаємося не робити помилок, ставитися до цього як до роботи", — також додав український репер.

YARMAK у складі ЗСУ

Український репер ще на початку повномасштабного вторгнення добровільно записався до лав ЗСУ і пішов захищати рідну країну від російських загарбників. З осені минулого року YARMAK є оператором дронів-камікадзе, маючи у своєму підпорядкуванні майже 30 людей.

Український співак YARMAK у складі ЗСУ. Фото: Instagram YARMAK

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