YARMAK розповів про стосунки з родиною під час служби у ЗСУ

Реп-виконавець, військовий YARMAK разом з дружиною Ганною та донькою Соломією. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK), який захищає Україну в лавах ЗСУ, поділився особистим. Артист зізнався про те, як відстань впливає на його стосунки з дружиною та донькою.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Музикант розповів про те, що завжди під час служби у війську намагається підтримувати зв'язок з родиною. Він часто телефонує дружині, однак зізнається, що таке спілкування ніяк не замінює реальних зустрічей і здається, що зв'язок із коханою та донечкою руйнується.

"Я відверто відвикаю від родини. Тобто хоч по телефону я говорю з дружиною, там часто навіть на бойових говорю. Сидиш іноді там в підвалі і є вільний час чому не набрати, запитати, як справи, але ти відвикаєш. Телефон — це зовсім інше. Реально я такий думаю, чи взагалі ми ще родина на хімічному рівні? Оцей зв'язок розривається", — поділився артист.

Попри непростий час, родина Ярмака намагається якомога частіше бачитися. Коли у військового не виходить приїхати до донечки із дружиною, вони намагаються знайти варіанти, як зустрітися під час його ротацій. Артист зізнається, що буквально оживає, коли обіймається із близькими людьми.

Музикант підкреслив, що довга розлука негативно впливає на стосунки з коханими.

"Коли я приїхав додому, коли ти можеш торкнутися своїх коханих людей, обійняти. Коли ти носиш донечку на руках — все оживає в тобі. Але, коли ми довго на бойових і я довго не бачусь з родиною... Хоча вони реально мені іноді їдуть на зустріч, коли в нас є там передислокація або щось таке, поки група в дорозі, ми періодично можемо десь в Дніпрі зустрітися, в Полтаві ми зустрічались і намагаємось все ж таки їхати на зустріч один одному, бо я сумую за ними", — пояснив репер.

Нещодавно родина Ярмака відзначила 10-річний ювілей. Закохані разом з донечкою вирушили на відпочинок у Карпати.

Нагадаємо, ми раніше писали, що ведучий Тимур Мірошниченко зізнався, чи піде на фронт за повісткою. А також Дантес, Кацуріна та Астаф'єва приєдналися до акції на підтримку полонених захисників.