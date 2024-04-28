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Рэпера Позитива заподозрили в романе с известной украинской танцовщицей

28 апреля 2024 20:36
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Рэпера Позитива заподозрили в романе с танцовщицей Юлией Сахневич — фото
Рэпер Позитив с хореографом Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/showoboz
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Рэпера Позитива заметили в компании танцовщицы Юлии Сахневич. Она была его партнеркой в шоу "Танцы со звездами".

Заскочили артистов журналисты проекта "Ближе к звездам".

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Позитива заметили вместе с Юлией Сахневич на концерте певца Артема Пивоварова. Этой звездной паре уже давно приписывают роман.

Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближе к звездам"
Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближе к звездам"

Они вместе стояли возле кафе и заказывали напитки. Девушка явно была не очень довольна, что их заметили журналисты. Известно, что они скрывают свои отношения.

Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближе к звездам"
Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближе к звездам"

Позитив недавно рассказывал, что его девушка из сферы шоу-бизнеса. Она хочет публично рассказать об их отношениях, одна рэпер считает, что сейчас не лучшее время для этого.

Напомним, певец Позитив рассказал об отношении к совместному треку с Анной Тринчер, который украинцы захейтили. Также артист внезапно попал в больницу.

Позитив
роман
Танцы со звездами
рэпер
украинские звезды
сплетни

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