Рэпера Позитива заподозрили в романе с танцовщицей Юлией Сахневич — фото

Рэпера Позитива заподозрили в романе с известной украинской танцовщицей
Рэпера Позитива заметили в компании танцовщицы Юлии Сахневич. Она была его партнеркой в шоу "Танцы со звездами".
Заскочили артистов журналисты проекта "Ближе к звездам".
Позитив сходил на свидание с Юлией Сахневич
Позитива заметили вместе с Юлией Сахневич на концерте певца Артема Пивоварова. Этой звездной паре уже давно приписывают роман.
Они вместе стояли возле кафе и заказывали напитки. Девушка явно была не очень довольна, что их заметили журналисты. Известно, что они скрывают свои отношения.
Позитив недавно рассказывал, что его девушка из сферы шоу-бизнеса. Она хочет публично рассказать об их отношениях, одна рэпер считает, что сейчас не лучшее время для этого.
Напомним, певец Позитив рассказал об отношении к совместному треку с Анной Тринчер, который украинцы захейтили. Также артист внезапно попал в больницу.
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