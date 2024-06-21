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Репера Тревіса Скотта заарештували слідом за п‘яним Джастіном Тімберлейком — нові подробиці

21 червня 2024 10:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Тревіс Скотт облаяв жителів Маямі та був заарештований — деталі
Американський репер Тревіс Скотт. Фото: instagram.com/travisscott
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Спочатку поліція затримала співака Джастіна Тімберлейка у нетверезому стані. Втім, тепер у кайданки потрапив і репер Тревіс Скотт. Він заліз на приватну територію і був нетверезий. Втім, з'явилися нові деталі злочину. 

Про це пише Independent.

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Репер був на чартерному човні та почав сперечатися з екіпажем. Офіцерів викликали до пристані й Тревіса попросили піти. Він пішов, коли його попросили, але повернувся і вступив у чергову суперечку з командою. Його арештували й помістили у виправний центр Тернера Гілфорда Найта.

Поліція стверджує, що він брав участь у "заворушеннях на яхті". Він нецензурною лайкою ображав пасажирів судна. На запитання, чи вживав він алкоголь, репер коротко відповів: "Це Маямі"

Законний представник зірки заявив — його затримали через непорозуміння.

"Містер Скотт був ненадовго затриманий через непорозуміння. Не було жодної фізичної сутички, і ми дякуємо владі за співпрацю з нами для швидкого та мирного вирішення", — сказав Бредфорд Коен. Втім, "непорозуміння" трапилося вже не вперше.

Американський репер Тревіс Скотт. Фото: instagram.com/travisscott
Американський репер Тревіс Скотт. Фото: instagram.com/travisscott

У  2015 році Тревіс проігнорував попередження безпеки в Lollapalooza та спонукав натовп кинутися на сцену під час свого концерту. 

Того ж року у Швеції закликав натовп напасти на чоловіка, який забрав черевик Тревіса під час каучсерфінгу.

У 2017 році його вже втретє заарештували за схожий інцидент. Неадекватні заклики репера закінчилися трагедією на фестивалі Astroworld у листопаді 2021 року. 10 людей загинули під час сутички. 

Концерт Тревіса Скотта. Фото: instagram.com/travisscott
Концерт Тревіса Скотта. Фото: instagram.com/travisscott

Минулого року зірка порушив закон у нічному клубі Nebula в Нью-Йорку. Напав на звукорежисера, який попросив його зменшити гучність музики. Репер вдарив його кулаком по голові й розбив обладнання, яке коштувало близько 12 тисяч доларів.

Нагадаємо, Джастіна Тімберлейка арештувала поліція. Також поліція дізналась нові деталі смерті Меттью Перрі.

США
поліція
порушення
Кримінал
репер
закордонні зірки
Тревіс Скотт

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