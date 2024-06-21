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Рэпера Тревиса Скотта арестовали вслед за пьяным Джастином Тимберлейком — новые подробности

21 июня 2024 10:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Тревис Скотт обругал жителей Майами и был арестован.
Американский рэпер Тревис Скотт. Фото: instagram.com/travisscott
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Сначала полиция задержала певца Джастина Тимберлейка в нетрезвом состоянии. Впрочем, теперь в наручники попал и рэпер Тревис Скотт. Он залез на частную территорию и был нетрезв. Впрочем, появились новые детали преступления.

Об этом пишет Independent.

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Рэпер был на чартерной лодке и стал спорить с экипажем. Офицеров вызвали на пристань и Тревиса попросили уйти. Он ушел, когда его попросили, но вернулся и вступил в очередной спор с командой. Его арестовали и поместили в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта.

Полиция утверждает, что он участвовал в "беспорядках на яхте". Он нецензурной бранью обижал пассажиров судна. На вопрос, употреблял ли он алкоголь, рэпер коротко ответил: "Это Майами".

Законный представитель звезды заявил — его задержали по недоразумению.

"Мистер Скотт был ненадолго задержан по недоразумению. Не было никакой физической стычки, и мы благодарим власти за сотрудничество с нами для быстрого и мирного решения", — сказал Брэдфорд Коэн. Впрочем, "недоразумение" произошло уже не впервые.

Американский рэпер Тревис Скотт. Фото: instagram.com/travisscott
Американский рэпер Тревис Скотт. Фото: instagram.com/travisscott

В 2015 году Тревис проигнорировал предупреждение безопасности в Lollapalooza и побудил толпу броситься на сцену во время своего концерта.

В том же году в Швеции призвала толпа напасть на мужчину, забравшего ботинок Тревиса во время каучсерфинга.

В 2017 году его уже третий раз арестовали за схожий инцидент. Неадекватные призывы рэпера окончились трагедией на фестивале Astroworld в ноябре 2021 года. 10 человек погибли во время столкновения.

Концерт Тревиса Скотта. Фото: instagram.com/travisscott
Концерт Тревиса Скотта. Фото: instagram.com/travisscott

В прошлом году звезда нарушила закон в ночном клубе Nebula в Нью-Йорке. Напал на звукорежиссера, который попросил его сбавить громкость музыки. Рэпер ударил его кулаком по голове и разбил оборудование, стоившее около 12 тысяч долларов.

Напомним, Джастина Тимберлейка арестовала полиция. Также полиция узнала новые детали смерти Меттью Перри.

США
полиция
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Криминал
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Трэвис Скотт

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