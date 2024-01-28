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Рэпер alyona alyona ответила хейтерам, обвиняющим ее в пропаганде ожирения

28 января 2024 11:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Рэпер alyona alyona ответила хейтерам, обвиняющим ее в пропаганде ожирения
Рэпер alyona alyona (Алена Савраненко). Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Рэпер alyona alyona вышла в сториз и опубликовала несколько видео. В них Алена Савраненко (настоящее имя артистки) ответила хейтерам, обвиняющим ее в пропаганде ожирения.

Соответствующий контент появился в Instagram 32-летней участницы Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024".

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Савраненко отметила, что самый популярный стереотип по отношению к людям в теле — они едят сало, бургеры и в целом жирную пищу. Похожие комментарии получает и alyona alyona. Таких пользователей соцсетей артистка назвала быдлом.

"Чтобы не было таких обвинений, что я пропагандирую какое-то ожирение. Чем? Никогда вам не показываю, что я ем, сколько им, как часто ем. Это обвинение поэтому какое-то бессмысленное", — заявила Алена.

Впрочем, рэпер отметила — в активном рабочем режиме ей приходится иногда есть фастфуд. Особенно, когда после многочисленных интервью и съемок она приезжает на железнодорожный вокзал, чтобы поехать на гастроли. А там, по словам Савраненко, найти здоровую пищу почти невозможно.

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

"Как не есть фастфуд? Это просто какая-то столичная карма. Как бы я ни пыталась правильно составить график, всегда найдется что-то, что повлияет на него. Кто-то скажет — ты себя не любишь, не умеешь отстаивать свой график. А я иногда выбираю работу или других людей, чем себя", — призналась Савраненко.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil и alyona alyona подвели итоги сотрудничества во время войны. Также мы рассказывали, что alyona alyona в леопардовых лосинах показала свои интенсивные тренировки.

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