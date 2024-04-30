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Режиссер "20 дней в Мариуполе" признался, что ему и его семье угрожали после премьеры фильма

30 апреля 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов рассказал, что ему угрожали.
Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов. Фото: instagram/mstyslav.chernov
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Режиссер оскароносной документалки "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов поверг в шок. После выхода фильма ему неоднократно угрожали. Поэтому автор даже боится за безопасность своей семьи.

Об этом он рассказал в интервью "Детектору медиа".

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Режиссер Мстислав Чернов рассказал о негативных последствиях популярности после премьеры его фильма "20 дней в Мариуполе". Кроме восторга, благодарности и благодарности, творцу стали угрожать. Это продолжается до сих пор.

Угрозы поступают в его сторону и сторону семьи. Это происходит в основном после его крупных медийных мероприятий. Так было и после выступления Мстислава Чернова в Европейском парламенте и победы на "Оскаре".

Детали у него нет возможности рассказать, однако он отметил, что такие негативные заявления усложнили ему жизнь. Чернову тяжело передвигаться, чтобы устраивать для себя безопасные съемки. Также он переживает за родных.

"Угрозы начались уже после Мариуполя и не заканчивались. Приходят каждый раз, когда я появляюсь в публичном пространстве и об этом пишут медиа. Когда я выступал в Европейском парламенте. После "Оскара" много было угроз. Есть и другие нюансы, о которых не могу сейчас говорить", — рассказал режиссер.

Из-за постоянных угроз Чернову трудно передвигаться, обеспечивать безопасные съемки. Также режиссер переживает за безопасность близких.

Напомним, режиссер Мстислав Чернов рассказал, что не успел сказать на "Оскаре". Также продюсер "20 дней в Мариуполе" поделилась историей, как им удалось выбраться из оккупации.

Оскар
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Мариуполь
украинские звезды
війна
режиссер
20 дней в Мариуполе

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