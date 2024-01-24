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Виставу "Конотопська відьма" і альбом Джамали номінували на Шевченківську премію

24 січня 2024 16:14
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Анна Сірик
редактор
Виставу "Конотопська відьма" і альбом Джамали номінували на Шевченківську премію
Вистава "Конотопська відьма". Фото: Facebook Театру Івана Франка
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив претендентів на перемогу. Серед них — популярна вистава "Конотопська відьма", альбом Джамали "Qirim", фільм "Памфір" та журналіст Мстислав Чернов.

Про це написали на сайті Комітету.

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Українські митці, які потрапили у список претендентів на отримання Національної премії України імені Тараса Шевченка розподілені на 7 номінацій. 

Література

  • Лазуткін Дмитро Михайлович. Книга поезій "Закладка".
  • Павлюк Ігор Зиновійович. Книга поезій "Танець Мамая".
  • Процюк Степан Васильович. Книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника".
  • Чорногуз Ярина Ярославівна. Книга поезій "[dasein: оборона присутності]".

Літературознавство і мистецтвознавство

  • Набитович Ігор Йосипович. Книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".
  • Тарнашинська Людмила Броніславівна. Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика і журналістика

  • Коломієць Іван Анатолійович (Вано Крюґер). Книга есеїв "Розчахнута квітка".
  • Малолєтка Євген Костянтинович, Чернов Мстислав Андрійович, Степаненко Василиса Іллівна (журналісти). Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").
  • Михед Олександр Павлович. Книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Музичне мистецтво

  • Джамаладінова Сусана Алімівна (Джамала) (співачка). Альбом "Qirim".
  • Цепколенко Кармелла Семенівна (композиторка). Твори: Кантата "Читаючи історію" для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; Кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" ("Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst dugeflogen?") для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; Дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; Симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру.
  • Шимко Олександр Артурович (композитор). "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Візуальні мистецтва

  • Гром Олена Миколаївна (фотохудожниця). Цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні".
  • Єрмоленко Андрій Іванович (художник). Серія художніх робіт "Ukrainian resistance // Український опір".
  • Животков Олександр Олегович (художник).Виставковий проєкт "Вівтар".
Виставка "Вівтар" Олександра Животкова
Виставка "Вівтар" Олександра Животкова. Фото: Суспільне

Кіно

  • Мула Володимир Романович (режисер). Документальний фільм "ЮКІ".
  • Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович (режисер). Повнометражний ігровий фільм "Памфір".

Театр

  • Голенко Максим Георгійович (режисер), Заулична Юлія Ярославівна (сценографиня). Вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру.
  • Уривський Іван Сергійович (режисер-постановник), Овсійчук Тетяна Володимирівна (художниця-постановниця), Богомазов Петро Дмитрович (художник-постановник), Карпенко Сусанна Євгеніївна (композиторка). Вистава "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Вистава "Зерносховище" рівненського драмтеатру номінована на Шевченківську премію — Cуспільне Новини
Вистава "Зерносховище" Максима Голенка. Фото: Суспільне Рівне

Раніше фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар.

Також зірки обурені, що Марго Роббі і Грету Гервінг не номінували на премію.

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