Виставу "Конотопська відьма" і альбом Джамали номінували на Шевченківську премію

Вистава "Конотопська відьма". Фото: Facebook Театру Івана Франка

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив претендентів на перемогу. Серед них — популярна вистава "Конотопська відьма", альбом Джамали "Qirim", фільм "Памфір" та журналіст Мстислав Чернов.

Про це написали на сайті Комітету.

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Українські митці, які потрапили у список претендентів на отримання Національної премії України імені Тараса Шевченка розподілені на 7 номінацій.

Література

Лазуткін Дмитро Михайлович. Книга поезій "Закладка".

Павлюк Ігор Зиновійович. Книга поезій "Танець Мамая".

Процюк Степан Васильович. Книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника".

Чорногуз Ярина Ярославівна. Книга поезій "[dasein: оборона присутності]".

Літературознавство і мистецтвознавство

Набитович Ігор Йосипович. Книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Тарнашинська Людмила Броніславівна. Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика і журналістика

Коломієць Іван Анатолійович (Вано Крюґер). Книга есеїв "Розчахнута квітка".

Малолєтка Євген Костянтинович, Чернов Мстислав Андрійович, Степаненко Василиса Іллівна (журналісти). Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Михед Олександр Павлович. Книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Музичне мистецтво

Джамаладінова Сусана Алімівна (Джамала) (співачка). Альбом "Qirim".

Цепколенко Кармелла Семенівна (композиторка). Твори: Кантата "Читаючи історію" для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; Кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" ("Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst dugeflogen?") для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; Дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; Симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру.

Шимко Олександр Артурович (композитор). "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Візуальні мистецтва

Гром Олена Миколаївна (фотохудожниця). Цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні".

Єрмоленко Андрій Іванович (художник). Серія художніх робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

Животков Олександр Олегович (художник).Виставковий проєкт "Вівтар".

Виставка "Вівтар" Олександра Животкова. Фото: Суспільне

Кіно

Мула Володимир Романович (режисер). Документальний фільм "ЮКІ".

Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович (режисер). Повнометражний ігровий фільм "Памфір".

Театр

Голенко Максим Георгійович (режисер), Заулична Юлія Ярославівна (сценографиня). Вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру.

Уривський Іван Сергійович (режисер-постановник), Овсійчук Тетяна Володимирівна (художниця-постановниця), Богомазов Петро Дмитрович (художник-постановник), Карпенко Сусанна Євгеніївна (композиторка). Вистава "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Вистава "Зерносховище" Максима Голенка. Фото: Суспільне Рівне

Раніше фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар.

Також зірки обурені, що Марго Роббі і Грету Гервінг не номінували на премію.