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Режиссер Давид Петросян признался, конкурирует ли с творцом "Конотопской ведьмы" Иваном Уривским

21 июня 2024 11:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Какие отношения у Давида Петросяна с Иваном Уривским — детали
Украинский театральный режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский режиссер Давид Петросян рассказал о своей работе в театре. Его вместе с Иваном Уривским считают лучшими творцами современности. Впрочем, между ними уважительные отношения.

Об этом режиссер рассказал журналистам "ТиКиїв". 

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Режиссер Давид Петросян ставит представления в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, в театре имени Ивана Франко, в Киевском академическом драматическом театре на Подоле и Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой. Он один из самых успешных деятелей в своей профессии. Конкуренцию может составить только Иван Уривский, на чьи представления невозможно попасть — билеты раскупают через 5 минут.

Впрочем, Петросян не считает себя гениальным или успешным. Он просто делает то, что ему по душе.

"Для меня это вообще не показатель. В моем понимании я почти ничего не умею в театре. Есть мировые режиссеры, спектакли которых мне нравятся. Уверен: если они могут так, то я могу лучше и мне есть куда развиваться. То, что мы здесь делаем, не является для меня огромным результатом. Хотя мы с Иваном себя еще не проявили. Вопрос еще в том, что вместо двух имен громко звучали 20 — это буде выгодно для всех", — сказал Петросян.

Украинский театральный режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко
Украинский театральный режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Он считает, что конкуренции между ним и Иваном Уривским нет и не может быть.

"Если бы мы делали кое-что похожее, возможно, что-то такое и было бы. А поскольку для меня далекий мир Ивана, а для него, я уверен, мой, то у нас прекрасные отношения. Иван мне очень нравится: вежливый парень", — признался Петросян.

Украинский режиссер Иван Уровский. Фото: instagram.com/ivan_uryvskyi
Украинский режиссер Иван Уровский. Фото: instagram.com/ivan_uryvskyi

Впрочем, на представления друг друга художники ходят не часто. Имеют слишком разные взгляды на постановки и работу с актерами.

"Да. Но не все. Я думаю, что ему иногда трудно усидеть на моем спектакле, а на некоторых его спектаклях — не досиживаю я. Не вижу в этом ничего плохого. Вообще коллег я не критикую, а вот советы режиссеру могу дать, если спросит. Но Ивану спрашивать мое мнение нет смысла, потому что мы занимаемся очень разными вещами", — прояснил режиссер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by David Petrosyan (@petr.san_d)

Напомним, украинская актриса Мария Агапитова мобилизовалась в ВСУ. Также спектакль Ивана Уривского "Конотопскую ведьму" номинировали на Шевченковскую премию.

Киев
театр
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режиссер
Давид Петросян
Иван Уривський

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