Какие отношения у Давида Петросяна с Иваном Уривским — детали

Украинский театральный режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Украинский режиссер Давид Петросян рассказал о своей работе в театре. Его вместе с Иваном Уривским считают лучшими творцами современности. Впрочем, между ними уважительные отношения.

Об этом режиссер рассказал журналистам "ТиКиїв".

Читайте также:

В Украине нет конкуренции между театральными режиссерами

Режиссер Давид Петросян ставит представления в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, в театре имени Ивана Франко, в Киевском академическом драматическом театре на Подоле и Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой. Он один из самых успешных деятелей в своей профессии. Конкуренцию может составить только Иван Уривский, на чьи представления невозможно попасть — билеты раскупают через 5 минут.

Впрочем, Петросян не считает себя гениальным или успешным. Он просто делает то, что ему по душе.

"Для меня это вообще не показатель. В моем понимании я почти ничего не умею в театре. Есть мировые режиссеры, спектакли которых мне нравятся. Уверен: если они могут так, то я могу лучше и мне есть куда развиваться. То, что мы здесь делаем, не является для меня огромным результатом. Хотя мы с Иваном себя еще не проявили. Вопрос еще в том, что вместо двух имен громко звучали 20 — это буде выгодно для всех", — сказал Петросян.

Украинский театральный режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Он считает, что конкуренции между ним и Иваном Уривским нет и не может быть.

"Если бы мы делали кое-что похожее, возможно, что-то такое и было бы. А поскольку для меня далекий мир Ивана, а для него, я уверен, мой, то у нас прекрасные отношения. Иван мне очень нравится: вежливый парень", — признался Петросян.

Украинский режиссер Иван Уровский. Фото: instagram.com/ivan_uryvskyi

Впрочем, на представления друг друга художники ходят не часто. Имеют слишком разные взгляды на постановки и работу с актерами.

"Да. Но не все. Я думаю, что ему иногда трудно усидеть на моем спектакле, а на некоторых его спектаклях — не досиживаю я. Не вижу в этом ничего плохого. Вообще коллег я не критикую, а вот советы режиссеру могу дать, если спросит. Но Ивану спрашивать мое мнение нет смысла, потому что мы занимаемся очень разными вещами", — прояснил режиссер.

Напомним, украинская актриса Мария Агапитова мобилизовалась в ВСУ. Также спектакль Ивана Уривского "Конотопскую ведьму" номинировали на Шевченковскую премию.